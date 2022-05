Hilfreiche Seelsorge

Langenelz. Seit mittlerweile 30 plus 1 Jahren hält das Haus Lebensquell in Langenelz seine Türen geöffnet für alle, die Bedarf an hilfreicher Seelsorge oder Hilfe bei der Gestaltung eines selbstbestimmten lebenswerten Lebens haben. „Auszeiten, zur Ruhe kommen, Mitleben auf Zeit, Ferien- oder Einkehrtage sind ebenso möglich wie Hauskreiswochenenden oder Mitarbeiterklausurtage.“

Ob in einem Gespräch, innerhalb eines Wochenendes oder als zeitweiser Mitbewohner in der kleinen Lebensgemeinschaft, wer entsprechende Hilfe suchte, hat sie bei allen Leitern des Hauses gefunden, daran ändert sich nichts.

Das Ehepaar Lorch hatte diese Oase der Lebenshilfe gegründet und nach der Verrentung in jüngere Hände übergeben.

Das Haus wird getragen von einem Verein, der seit September letzten Jahres – also mitten in Corona-Zeiten mit Patrick Will und seiner Familie eine neue Hausleitung gefunden hat.

Fest der Begegnung

Der Geburtstag „HLQ 30+1“ findet am 25. Juni für die Jugend und am 26. Juni als „Fest der Begegnung“ mit der Einführung neuer Mitarbeiter, und man hofft bis dahin noch sehr auf die dringend notwendige Erweiterung des Teams. Der Samstag, 25. Juni, ist ab 18 Uhr ganz auf die Bedürfnisse der Jugend zugeschnitten mit Hotdogs, Spiel, Sport und Fun und ab 19.30 mit einem Live-Konzert des Rappers Lorenzo di Martino.

Der Sonntag darauf startet um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst mit Einsegnung der Mitarbeiter. Nach dem Mittagessen sind Anekdoten aus 30 Jahre HLQ und Hausführungen im Angebot, um 14 Uhr wird die hauseigene „Physiotherapie Langenelz“ eröffnet und um 15 Uhr weiß Dr. Martin Grabe, Ärztlicher Direktor der Klinik Hohe Mark in Oberursel einiges zum Thema „Neu verbinden nach Corona“ zu berichten. L.M.

