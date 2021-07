Hans Slama im Amt als Vorsitzenden bestätigt

Mudau. Auf Grundlage von neun Vorstandssitzungen konnte der Heimat- und Verkehrsverein trotz Corona auf eine rege und konstruktive Vorstandstätigkeit zurückblicken.

Um über die einzelnen Fakten und Aktivitäten informiert zu sein, trafen sich die Mitglieder zusammen mit Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und Ortsvorsteher Walter Thier zur fälligen Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Goldene Olive“ in Mudau.

Dem Vorsitzenden Hans Slama oblag es, zu Beginn der Rückblende auf das vergangene Jahr allen zu danken, die sich für die Belange des Vereins eingesetzt hatten und der Gemeinde für ihre harmonische Zusammenarbeit und Unterstützung. Einen ausführlichen Bericht erstattete Schriftführer Willi Müller.

Demnach ging es in einer Sitzung auch um die geplante Teilnahme an Aktivitäten der Sparte „Historische Fahrzeuge“ mit diversen Veranstaltungen in den betroffenen Ortsteilen. Der Grund für die geplanten Feierlichkeiten zur einer (Corona-conformen) 750-Jahr-Feier in Mudau war die urkundliche Ersterwähnung der Orte Kirchzell, Buch und Preunschen auf bayerischer Gemarkung und Donebach, Mörschenhardt, Schloßau sowie Mudau auf badischer Seite.

Als weitere Planungen und Aktivitäten nannte Müller die Umgestaltung des HVV-Internetauftritts, die Vorstellung des neuen vereinseigenen Beamers mit Leinwand und die Installation sowie Inbetriebnahme des neuen Fitnessgerätes in der Freizeitanlage „Weller“. Hans Slama hatte zusammen mit Kurt Habedank die möglichen Standorte für die Limesschilder abgefahren und sieben Punkte mit zehn Reserveschildern festgelegt. Erinnert wurde auch an den gelungenen Jahresausflug nach Mainz. Der Vorsitzende selbst war mit den Modalitäten bezüglich dem Anmieten von Vereinsräumen im Rathaus und der Räumung des bisher als Anhängergarage genutzten Raumes betraut. Horst Schork hatte die Planungen für die Renovierungsarbeiten der neuen Vereinsräume im Obergeschoss des Mudauer Rathauses übernommen. Willi Müller und Hans Slama erinnerten weiter an die Aufstellung eines Gedenksteins bezüglich des Jubiläums vor dem Mudauer Rathaus und an weitere Veranstaltungen. Mitgeteilt wurde zudem, dass das Heft fünf der Schriftenreihe druckfertig sei, der Straßenname im Neubaugebiet „Rumpfener Buckel“ „Am Pfarrwald“ heißen werde und man über das Spendenergebnis bezüglich des Gedenksteins dank Unterstützung der örtlichen Volksbank Franken sehr zufrieden sei. Marco Scheiwein wurde mit der Neugestaltung der Vereins-Homepage betraut.

Ehrungen von verdienten Mitgliedern und Präsentübergaben bei Jubiläen sowie Teilnahmen an Beerdigungen rundeten die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr ab.

Der aktuelle Mitgliederstand beträgt laut Willi Müller 125. Nach dem Bericht von Peter Schlär als Leiter der Sparte „Historische Fahrzeuge“ konnte Uwe Hofmann in seiner Funktion als Kassenwart über einen zufriedenstellenden Finanzstand in der Vereinskasse berichten. Da die beiden Revisoren Klaus Noß und Kurt Henn keine Beanstandungen zu vermelden hatten, erfolgte die Entlastung auf Antrag des Bürgermeisters einstimmig.

Unter der Leitung von Dr. Rippberger brachten die anschließenden Neuwahlen folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender Hans Slama, stellvertretender Vorsitzender Klemens Schork, weiterer Vorsitzender Alois Friedel, Kassenwart Uwe Hofmann,, Stellvertreter Willi Müller, Schriftführer Willi Müller, Stellvertreter Horst Schork. Als Beiräte gewählt wurden: Peter Schlär (Oldtimervertreter), Franz Brenneis (Heimatkunde/Politik), Klemens Scheuermann (Heimatkunde/Archivar), Kurt Habedank (Handwerk), Gernot Hauk (Literatur), Herbert Münkel (Gewerbe/Politik), Marco Scheiwein (Internet), Manfred Hofmann (Heimatkunde), Revisoren Martin Oeden und Kurt Henn.

Grußworte der Gäste mit Lob für die Beständigkeit und solide Basis des HVV sowie ein Film und Bildervortrag von Klemens Scheuermann und Franz Brenneis mit einem Theaterstück zum Verkauf der Wildenburg rundeten die konstruktive Jahreshauptversammlung des Heimat- und Verkehrsvereins ab.

In seinem Ausblick machte Hans Slama aufmerksam auf die Vorbereitung für ein Doppeljubiläum 2025 mit 50 Jahre HVV und 500 Jahre Zerstörung der Burg Wildenberg im Baueraufstand.

Des Weiteren kündigte er die für September geplante Einweihung des Mundartwegs von Hardheim über Amorbach und Mudau nach Mosbach an sowie die beiden Veranstaltungen des Vereins im Rahmen des Mudauer Ferienprogramms am 14. August „Mit dem Jäger in Feld, Wald und Flur in Donebach“ und am 21. August „Kutschfahrt und Oldtimer in Steinbach“. L.M.