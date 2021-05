Härtefallhilfen des Landes können ab sofort beantragt werden

Neckar-Odenwald-Kreis. Trotz Verbesserungen und Ausweitungen der bisher bestehenden Hilfsprogramme gibt es immer noch betriebliche Härtefälle, die noch keinen entsprechenden Zugang zu Landeshilfen bekommen konnten. „Ab sofort können sogenannte Härtefallhilfen beantragt werden, die dies ändern werden“, freute sich der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk.

AdUnit urban-intext1

Härtefallhilfen können gewährt werden, wenn ein Betrieb in Folge der Pandemie in seinem wirtschaftlichen Fortbestand bedroht ist, jedoch nachweislich kein anderes Hilfsangebot von Bund, Ländern und Kommunen greift. Mit den Härtefallhilfen habe das Land die Möglichkeit, in diesen Einzelfällen individuell zu helfen, so Hauk. Nach Ausführungen des Wirtschaftsministeriums orientieren sich die Härtefallhilfen in ihrer Höhe grundsätzlich an den förderfähigen Fixkosten der Überbrückungshilfe III des Bundes und sollen im Regelfall 100 000 Euro nicht übersteigen. Auch die Unterstützung im Rahmen der Härtefallhilfe ist dabei an beihilferechtliche Grundlagen gebunden. Entsprechende Anträge können über die gemeinsame Antragsplattform der Länder für den Ausfallzeitraum zwischen November 2020 und Juni 2021 bis spätestens zum 31. Oktober 2021 gestellt werden. Dabei muss dargestellt werden, inwieweit eine Existenzbedrohung des Unternehmens vorliegt, jedoch kein anderes, bestehendes Hilfsprogramm des Bundes, des Landes oder der Kommune in Anspruch genommen werden kann. Eine vom Land Baden-Württemberg berufene Härtefallkommission begutachtet jeden Antrag individuell und entscheidet über die Gewährung der Unterstützung. Die Kommission setzt sich aus Unternehmern der Branchen Handel, Gastgewerbe, Tourismus, Dienstleistungen, Handwerk und der Freien Berufe zusammen.