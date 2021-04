Grundschulen sollen digitaler werden

Mudau. Mit einem Kostenaufwand von 24 159 Euro wurde das neue Donebacher Baugebiet „Fasanenweg“ mit einer provisorischen Wasserleitungsverlegung versehen. Die Arbeiten hierzu wurden bereits zum Ende letzten Jahres ausgeführt.

Sowohl Gemeinderat als auch Verwaltung rücken mit einem Medienentwicklungskonzept für die Grundschulen in Mudau und Schloßau deren technischen Ausstattungen im Bereich eines digitalen Netzwerkes in den Fokus. „Neben der formellen Aufgabe, die schwerpunktmäßig von den Pädagogen zu entwickeln ist, war und ist es uns als Schulträger wichtig, dass wir uns parallel zu einer ausreichenden Wlan-Bereitstellung auch mit möglichen technischen Lösungen für die Hardware-Ausstattung befassen“, betonte Bürgermeister Dr. Rippberger. Christoph Müller von der Gemeindeverwaltung erläuterte, dass dies in enger Kooperation mit den Schulleitungen geschehe.

Als Anforderungsprofil an die künftige Ausstattung wurde als Ziel ausgegeben, sowohl eine neue digitale Umgebung zu schaffen als auch den analogen Unterricht weiterhin zu ermöglichen. Der Gemeinderat stimmte der Konzeptvorstellung von Christoph Müller und deren Umsetzung nach längeren Diskussionen noch im laufenden Jahr zu.

Im Gemeindehaushalt sollen Mittel bereitgestellt und zudem aus dem „DigitalPakt Schule-Budget“ des Landes Baden-Württemberg Mittel in Höhe von 49 000 Euro beantragt werden, wobei bei einer kalkulierten Investitionssumme von 128 500 Euro die Gemeinde noch rund 80 000 Euro an Eigenmitteln aufbringen müsste. Des Weiteren beschloss man die Spendenannahme für Schulen und Spielplätze in Höhe von 4196 Euro. L.M.

