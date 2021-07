Mudau. Mit einer Änderung des bestehenden Flächennutzungsplanes für das gesamte Gemeindegebiet soll als vorbereitender Bauleitplan bis Ende 2034 die Grundlage für künftige Bebauungspläne geschaffen werden.

Wie Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates in der Mudauer Odenwaldhalle mitteilte, will man auf Grundlage des Baugesetzbuchs im neuen Flächennutzungsplan die städtebauliche Entwicklung, die Art der Bodennutzung und die Bedürfnisse der Gemeinde mit ihren Einwohnern darstellen und bei künftigen Bauvorhaben berücksichtigen.

„Aufgabe der Bauleitpläne ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vorzubereiten und zu leiten“.

Von April bis Mai hatte die Verwaltung gemäß Gemeinderatsbeschluss einen Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplans sowohl der Einwohnerschaft als auch entsprechenden Behörden und Träger öffentlicher Belange offengelegt. Wie Hauptamtsleiterin Bianca Groß erläuterte, sind durch die Einwohner keine Anregungen oder Bedenken eingegangen und die Behörden relevanten Vorschläge sind in den neuen Plan eingearbeitet worden.

Als wichtigster Punkt war zu nennen, dass man im Langenelzer „Struthäcker III“ auf 0,37 Hektar Baufläche verzichtet.

Der Gemeinderat wägte nun die eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlegung ab und gab sein „okay“ für die 1. Änderung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans. Darin enthalten ist auch die Fortschreibung zum Bebauungsplan „Feldwegsäcker“ mit Billigung zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. Ausgewiesen ist somit eine Wohnbaufläche von rund 4,11 Hektar und Grünflächen in der Größenordnung von 1,22 Hektar.

Weiter billigte der Gemeinderat zudem den Vorentwurf des Bebauungsplans „Industriegebiet“ als 3. Änderung und Erweiterung. Dieser wird nun ebenfalls der Öffentlichkeit zur Einsicht- und Stellungnahme vorgelegt. Dieser Bebauungsplan soll der ortsansässigen Firma LeuBe Zeltlogistik OHG Erweiterungsmöglichkeiten ihrer Betriebsfläche sowie den Bau eines weiteren Gebäudes ermöglichen.