Grünes Licht für das Zahlenwerk

Der Haushaltsplan für 2022 wurde bei der Sitzung des Gemeinderates verabschiedet, und auch der Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes. Vorgestellt wurden die Bauvorhaben.

Mudau. Wie Kämmerin Marianne Neubauer erläuterte, sieht der Haushaltsplan der Gemeinde Mudau für das Haushaltsjahr 2022 im Gesamtergebnishaushalt ordentliche Erträge von 11 904 990 Euro vor, bei ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 11 505 550 Euro und einem ordentlichen Ergebnis von 399 440 Euro. Weiter erläuterte die Finanzfachfrau, dass im Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2 915 400 Euro erwartet werden bei entsprechenden Auszahlungen in Höhe von 5 533 100 Euro.

Aus Finanzierungstätigkeit kalkuliert sie mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 500 000 Euro als Kreditaufnahme und Auszahlungen in Höhe von 120 500 Euro als Tilgungsleistung. Der Finanzierungsmittelbestand insgesamt wird sich laut der Kämmerin um 1 040 240 Euro verringern und folglich zum 31. Dezember mit 1 414 000 Euro erwartet.

Nachdem der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung in der Odenwaldhalle sowohl der Haushaltssatzung als auch dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 zugestimmt hatte und diesen laut Franz Brenneis, Andreas Schölch und Klaus Schork mit einem Dank an Marianne Neubauer trotz Pandemie durchaus optimistisch sieht, verabschiedete man auch den Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde für das kommende Haushaltsjahr.

Dieser sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen von 777 000 Euro vor, mit Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan in Höhe von 652 000 Euro. Der Gesamtbetrag von Kreditaufnahmen für notwendige Investitionen beträgt 409 000 Euro bei einer Kredittilgung von 195 000 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 500 000 Euro und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wurde mit 450 000 Euro festgeschrieben. Der Schuldenstand erhöht sich daher voraussichtlich auf 2 388 716 Euro zum 31. Dezember.

Doch man hat auch wesentliche investive Maßnahmen in diesem Jahr auf der Agenda, und zwar in Höhe von über fünf Millionen Euro. Dazu gehören neben der Sanierung „Alter Weg“ Schloßau, der Erschließung des Donebacher Baugebiets „Fasanenweg“ und der Erweiterung des Gewerbegebiets „Stöckig“ unter anderem ein Retensionsbecken mit Fettigstraße, die Ausstattung/Nachrüstung des RÜBs mit Meßtechnik, Grunderwerb Feldwegsäcker, Sanierungsgebiet Ortsmitte II, die Baureifmachung Areal Link und den Digitalfunk für die Feuerwehr.

Um eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern im Baugebiet „Rumpfener Buckel“ in Mudau im Bereich der Steinbacher Straße beziehungsweise der Pfarrer-Ackermann-Straße zu ermöglichen, muss der bereits bearbeitete Bebauungsplan in einer ersten Änderung neu gefasst werden. Aus diesem Grund wurde im Herbst letzten Jahres der Entwurf des Bebauungsplanes offengelegt und eingegangene Stellungnahmen von Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange durch das Büro für Kommunalplanung in der 1. Änderung berücksichtigt. Die Mitglieder des Gemeinderates stimmten zu.

Vorhaben vorgestellt

Ebenfalls in der Zentralgemeinde will man das bestehende Gewerbegebiet „Stöckig II“ gebietsmäßig erweitern. Dazu wurden die bestehenden Planungen von Diplom-Ingenieur Oswald Gehringer vom Ing.-Büro Sack&Partner erörtert, zur Kenntnis genommen und der vorgestellten Thematik nach Abstimmung mit dem Landratsamt zugestimmt. Auch im Ortsteil Donebach soll weiter gebaut werden, und zwar im Baugebiet „Fasanenweg“, das sich nordwestlich an das bestehende Baugebiet „Neuhof“ sowie entlang des Fasanenweges anschließt.

Inzwischen, so Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, liege für die Fläche ein vollständiger Grunderwerb vor, einige Bauplätze seien bereits verkauft oder reserviert und da Interesse an weiteren Plätzen bestehe, soll nun eine komplette Erschließung auf den Weg gebracht werden. Geplant sind insgesamt sieben Bauplätze mit einer Bauplatzgröße zwischen 830 und 1150 Quadratmetern. Der Gemeinderat nahm die von Oswald Gehringer vom Ingenieurbüro Sack & Partner aus Adelsheim vorgestellte Planung zur Kenntnis und stimmte auch dem finanziellen Gesamtaufwand in Höhe von 735 000 Euro für die Erschließung zu.

Gleiche Beschlusslage galt auch für die Planung zur 1 544 000 Euro teuren Sanierung der Kanal- und Wasserleitung im „Alten Weg“ im Ortsteil Schloßau. Hierfür erwartet man im Rathaus Zuschüsse aus der Wasserwirtschaft und aus dem Programm „Förderung des Ländlichen Raums“.

Nachdem die Arbeiten zur Pumpenschachterhöhung am Regenüberlaufbecken in Mörschenhardt abgeschlossen sind und alle Rechnungen berücksichtigt wurden, stellte das Gemeindegremium die angefallenen Gesamtkosten von 82 605 Euro fest. Dass in Mudau kräftig investiert wurde und wird, dokumentierte sich auch in der Kostenfeststellung für die Erneuerung des Kanalsammlers im Bereich der Professor-Albert-Straße bis zum Regenüberlaufbecken in Steinbach mit Gesamtkosten von 211 048 Euro.

In den beiden Grundschulen Mudau und Schloßau zog inzwischen auch das Digitalzeitalter ein, das erläuterte Christoph Müller als zuständiger Sachbearbeiter. Für Gesamtkosten in Höhe von 127 743 Euro wurden dabei in Mudau sechs und in Schloßau vier Klassenzimmer digitalisiert.

Die aufzubauende Wlan-Struktur erfasste neben den Lehrräumen bei beiden Anwesen auch die Verwaltungsbereiche wie Rektorat, Sekretariat, Lehrerzimmer und Hausmeister. Bürgermeister Dr. Rippberger: „Die Einweisung der Lehrkräfte erfolgte reibungslos. Beide Schulen bestätigten, dass die neuen digitalen Tafeln sehr gut funktionieren und der Unterricht nachhaltig belebt und gestärkt wurde.“

Fahrzeug für Feuerwehr

Um die Kosten für den Feuerwehrbedarfsplan in Form von Fahrzeuganschaffungen (950 000 Euro) auf ein erträgliches Maß zu mildern und den finanziellen Auswirkungen der Pandemie Rechnung zu tragen, beschloss der Gemeinderat nach vorheriger Absprache zwischen Verwaltung und Feuerwehr mit Kommandant Markus Peiß an der Spitze den Kauf eines gebrauchten TSF-W mit Einbau und Zusatzausstattung für die Abteilung Mörschenhardt zum Preis von 31 841 Euro. Geplant ist weiter der Verkauf des aktuellen TSF und des LF16 der Abteilung Mudau.