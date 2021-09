Gisela Scheuermann erhält Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg

Mudau. Mit einer großen Überraschung schaffte es Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger im Rahmen des 30. Geburtstags der Mudauer Landfrauen, deren eigentlich schlagfertige Vorsitzende Gisela Scheuermann absolut sprachlos zu machen: Denn ihm oblag es, ihr namens des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann für ihre langjährigen Verdienste im Ehrenamt die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg zu verleihen.

Viele Einsätze gewürdigt

Damit werde auch der Dank aller für die vielen Einsätze für die Frauen im ländlichen Raum, für die Bevölkerung der Gemeinde Mudau und darüber hinaus ausgesprochen. Die Geehrte sei seit der Gründung als Gründungsmitglied 1991 immer vorne dabei gewesen. Als eine Frau unter dem Vorstandstrio mit Helga Noz und Christa Herkert Schloßau, seit 2006 dann als alleinige Vorsitzende mit den Stellvertreterinnen Gerlinde Trunk bis 2016 und seitdem mit Stellvertreterin Christa Herkert Rumpfen.

Hervorragend entwickelt

„Unter ihrer langjährigen Leitung hat sich der Mudauer Landfrauenverein hervorragend entwickelt“, betonte das Gemeindeoberhaupt. Es sind motivierte Frauen aus allen Ortsteilen und darüber hinaus dabei, die sich über das alljährliche Angebot des Landfrauenvereins freuen.“ Als sehr erfolgreich bezeichnete er zudem das Geleistete für die Frauen auf dem Land, für die berufliche Weiterbildung, für die gesellschaftliche Teilhabe, für lehrreiche Vorträge zur Gesundheit, Erwachsenenbildung und Teilnahme am öffentlichen Leben.

„Ihr seid dabei, ihr packt an und ihr sorgt dafür, dass etwas läuft. Das seid ihr natürlich auch von zuhause aus gewohnt, anzupacken, anzuleiten, das Regiment zu führen, wenn es sonst keiner macht.“ Als Motivator dieser Frauenpower könne Gisela Scheuermann stolz sein auf ihre Frauen, betonte Dr. Rippberger und schwärmte außerdem von den unglaublichen Kuchenbüffets der Landfrauen beim Bauernmarkt.

Weitere Ziele

Als weitere Ziele der Landfrauen, und vor allem der Mudauer Landfrauen mit Gisela Scheuermann an der Spitze, nannte er die berufliche Weiterbildung, die gesellschaftliche Teilhabe, lehrreiche Vorträge, Erwachsenenbildung, Teilnahme am öffentlichen Leben und das Anbieten von Aktivitäten für alle Frauen auf dem Lande. Mit der Urkunde und der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg überreichte der Bürgermeister außerdem zwei Karten für das Winterprogramm der Badischen Landesbühne. Unter stehenden Ovationen der Landfrauen schloss sich die stellvertretende Vorsitzende Christa Herkert der Würdigung mit einem Dank aller und einem Blumenpräsent an. L.M.