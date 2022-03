Geocache und Texte bedeutender Dichter

Amorbach/Mudau. Mehr als 100 anerkannte Welt- und internationale Tage werden jährlich ausgesprochen, sie sollen auf globale Themen und aktuelle Weltprobleme aufmerksam machen. In der Woche vom 21. bis 27. März gibt es gleich drei Tage, die die Joachim & Susanne Schulz Stiftung zum Anlass ihrer Klimaschutzkampagne „Hier und Jetzt: Klima. Zukunft. Gestalten.“ nutzen möchte: der Tag des Waldes, der Weltwassertag und die Earth Hour. Die gemeinnützige Stiftung aus Amorbach will damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen zum Klimaschutz in der Region anstiften.

Den Start in die Klimaschutz-Aktionstage-Woche macht der Tag des Waldes am 21. März. Da man gerne schützt was man schätzt, will die Joachim & Susanne Schulz Stiftung Besucher in den Odenwald locken. Auf dem Smart Pfad zwischen Amorbach und Mudau werden zwei der insgesamt sechs Stationen anlässlich des Tags des Waldes mit Zusatzangeboten gespickt: Auf dem Netz an der Waldkanzel an der Burg Wildenberg kann man den Texten bedeutender Dichter lauschen, dabei die Waldkulisse auf sich wirken lassen und die Natur genießen. Neun Gedichte können via QR-Code mit dem Smartphone gescannt und abgespielt werden. Und an der Rehm in Mudau sind es die Stimmen der Waldbewohner, denen man lauschen kann. Jede Tierstele an der Station ist mit einem entsprechenden QR-Code markiert.

Tags drauf, am 22. März ist der Weltwassertag. Anlässlich des Weltwassertags wurde in Ünglert ein neuer familientauglicher Geocache eröffnet, hier kommt man dem Wasser auf die Spur. Es liegt am 25 Kilometer langen Fluss Mud, dieser mündet über den Main in den Rhein und schließlich in die Nordsee. Mit ihrer Wasserkraft trieb die Mud früher bis zu sechs Mühlen im Ort gleichzeitig an. Zudem ist das Flusstal der Mud und ihre Zuflüsse bis zur Mündung ein FFH-Schutzgebiet. Ein solches Gebiet dient dem Schutz von Pflanzen (Flora), Tieren (Faune) und deren Lebensraum (Habitat). Die digitale Schnitzeljagd erstreckt sich über einen guten Kilometer, am Ende erwartet die Schatzsucher ein zum Weltwassertag passendes kleines Andenken. Weitere Informationen zum Geocache „Klare Sache“ im Ünglert sind auf der Website www.smart-pfad.de verlinkt.

Den Abschluss der Klimaschutz-Aktionstage macht die Earth Hour. Mit der einstündigen Lichtaus-Aktion möchte der WWF weltweit ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Am 26. März heißt es von 20.30 bis 21.30 Uhr (Ortszeit) Licht aus – Klimaschutz an. Auf der Website der Joachim & Susanne Schulz-Stiftung sind Tipps hinterlegt, wie man zu Hause die Aktion unterstützen und weitere Klimaschutzmaßnahmen im Alltag umsetzen kann: www.js-schulz-stiftung.de/earth-hour.

Natürlich ist nach solchen Aktionstagen dem Klimaschutz nicht genüge getan, darum wird sich die Joachim & Susanne Schulz Stiftung mit weiteren Angeboten dem Thema widmen.

Daher werden die QR-Codes an den Smart Pfad Stationen und der Geocache im Ünglert auch nach der Aktionswoche bestehen bleiben und können das ganze Jahr genutzt werden. L.M.

