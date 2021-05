Fußballgolf ist eine neue Attraktion in Mudau

Mit neuen Attraktionen und unter neuer Führung geht der Golf-Spaß in Mudau weiter.

Mudau. „Golfen mit Freunden“ hatte sich der Golfclub Mudau ursprünglich einmal auf die Fahnen geschrieben. Und tatsächlich waren die Mitglieder eine verschworene Gemeinschaft, die die idyllische 18 Loch-Anlage genossen hat. Doch leider hat das nicht ausgereicht, um die Insolvenz im vergangenen Jahr zu verhindern. So waren besagte Fahnen für einige Zeit auf Halbmast.

Doch die Mudauer Golfer hatten Glück im Unglück und fanden in Joachim Prutzer, dem Geschäftsführer der Firma Tisatec aus Riedstadt im Kreis Groß-Gerau, einen ebenso fachkundigen wie ideenreichen und geschäftstüchtigen Investor und Geschäftsführer für die neue „Golfplatz Mudau und Freizeitanlagen GmbH“.

„Golfen für Jedermann“

Joachim Prutzer wandelte den ursprünglichen Slogan einfach um in „Golfen für jedermann“. Für diese Vision nimmt er einen siebenstelligen Betrag in die Hand und passt das Golfareal einem Angebot für ein breites Publikum an. Da er bereits seit 30 Jahren Golfplätze baut und genügend Erfahrungen in seinem ersten eigenen Golfplatz in Rheinstetten bei Karlsruhe gesammelt hat, wird es sicher nicht bei der Vision bleiben.

Die landschaftlichen Umwälzungen sind nicht zu übersehen. Überall wird gebaggert, Gelände modelliert und neu angelegt. „Zwei Bahnen der 18-Loch-Golf-Anlage wurden bereits verlegt und die Anlage wird peu à peu nach Plänen des Golfarchitekten Philipp Schwab re-designed, während die Golfer trotz der umfangreichen Baumaßnahmen parallel weiter so entspannt wie möglich ihrem Hobby nachgehen können“, das war der neuen Geschäftsleitung wichtig. Gleichzeitig entsteht unter dem Konzept „Golf für jedermann“ ein bereicherndes Sport- und Freizeitangebot. Ziel ist es, das schöne und vielseitige, 80 Hektar große Gelände auch für Menschen zu öffnen, die nicht Golf spielen wollen. Und das Beste dabei sei, dass sich auf dem riesigen Gelände die unterschiedlichen Sparten nicht in die Quere kommen können.

Wohnmobilstellplätze entstehen

Kostenfreie Parkplätze stehen bereits zur Verfügung, aber zusätzlich sind Wohnmobilstellplätze inklusive Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten sowie Stromanschlüssen in der Planung.

Die Gastronomie wurde komplett saniert, um den heutigen Ansprüchen gerecht zu werden. Clubmanager Martin Brand erläuterte, dass das Restaurant unter Leitung von Küchenmeister Walter Häcker schwerpunktmäßig ausgerichtet sein wird auf eine deutsche Küche mit Spezialitäten aus Baden-Württemberg, Hessen und Bayern sowie auf ein vielfältiges Kaffee- und Kuchenangebot. Außerdem wurde ein Kiosk mit einem Mitnahmeangebot für „Groß und Klein“ integriert. Hier bietet das Restaurant „Genuss am Golfpark Mudau“ während der Corona-Zeiten Speisen zum Abholen an. Einen kleinen Auszug findet man unter www.golfclub-mudau.de. „Nach Corona“ steht die große Außenterrasse wieder zur Verfügung.

Neu hinzu kommen ab diesem Jahr 18 naturbezogene Fußballgolf-Bahnen (Par 72) und ein 9-Loch Kombinationsplatz aus Tennis-, Golf-, und Fußballgolf-Bahnen. Dieses Areal hat die Größe von etwa drei Fußballfeldern und ist so gestaltet, dass es alle Altersgruppen anspricht.

Neuer Spaß vor allem für Jugend

Die Experten erläuterten die Besonderheiten: Fußballgolf hat seinen Ursprung in Schweden und ist eine Ballsportart, die Elemente von Fußball und Golf kombiniert. Wie Martin Brand näher erklärte, muss der Spieler, um aufs Grün zu kommen und einlochen zu können, Sandbunker, Bäume oder andere „Schikanen“ um- oder überspielen – einfach nur zum Spaß, zum Training oder während der geplanten offiziellen Meisterschaften.

Ballgefühl trainieren

Ein solches Training könnte auch den Fußballvereinen, vor allem den Jugendgruppen, von großem Nutzen sein, denn mit viel Spaß kann hier Geschicklichkeit und Ballgefühl trainiert werden.

Dieser Ansicht schlossen sich ein Funktionär des Deutschen Fußballgolfverbands, der die Anlage inspizierte, sowie Bürgermeister Dr. Rippberger, den das neue Angebot als absoluter Sportfan begeistert, nahtlos an.

Gegenüber des Fußballgolfs lockt die 9-Loch-Kombination für Tennis- und Fußball-Golf mit jeweils zwei unterschiedlich großen Löchern. Hier kann sowohl mit einem Tennisball als auch mit einem Fußball trainiert werden. Seit 19. Mai dürfen diese beiden neuen Bahnen offiziell genutzt werden. Fußballvereinsmitglieder sind eingeladen, die neuen Bahnen nach Anmeldung bei Clubmanager Martin Brand in Corona-konformen Zweier- oder Vierergruppen bis Ende Mai kostenlos zu testen.

Mit beiden Ballarten ist der Parcours einfacher zu bewältigen als mit dem Golfball, aber ganz sicher locken beide Sportarten die verschiedensten Generationenan und machen gleichzeitig Lust auf Traditions-Golf.

Hauptrolle für 342 Mitglieder

Dieses Golfspielen und die 342 Mitglieder des Golfclubs werden nach Aussage von Joachim Prutzer weiter die Hauptrolle spielen und können sich auf Neuerungen und Verbesserungen der klassischen 18-Loch-Anlage freuen. Für Neugolfer oder auch lernwillige alte Hasen sollen ein 6-Loch-Kurzplatz sowie eine überdachte Driving Range Abschläge, Mattenabschläge und ein Pitch- und Putt-Areal ermöglichen.

Für die Golfschule wurde der PGA-Golflehrer Holger Eissner gewonnen. Sobald es Corona erlaubt, so Martin Brand, werden die ganze Saison Schnupperkurse für Golfanfänger, Golfinteressierte und Neugolfer aller Altersklassen angeboten – auch für Familien mit Kindern sowie Platzreifekurse. Brand betonte: „Unser Golflehrer erstellt jedem einen auf ihn persönlich zugeschnittenen Kurs und Trainingsplan. Auch Einzel - oder Partnerunterricht stehen zur Verfügung“.

„Volltreffer“ für die ganze Region

Die großen Pläne im Visier, betont Joachim Prutzer dankbar: „Ohne das gute Miteinander mit der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat hätte das Ganze vermutlich überhaupt nicht oder auf jeden Fall nicht in der Zeit realisiert werden können. Bürgermeister Dr. Rippberger – nicht weniger dankbar – meinte, dass man nach der Insolvenz erst einmal ratlos gewesen sei, was aus dem herrlichen Terrain zu machen sei. Nun freue er sich über die positive Wendung. Der nachweislich erhöhte Freizeitwert sei ein „Volltreffer“ für die ganze Region.

In dem Zusammenhang gab er bekannt, dass der Bau eines Wegs geplant sei, um die Golfanlage für Fußgänger und Radfahrer besser zu erschließen. Außerdem werde das Angebot der Golf- und Freizeitanlagen Mudau abgerundet durch diverse Kooperationspartner wie dem Steinbacher Adventure-Park mit Kletterpark-Hochseilgarten, der Sommerrodelbahn in Wald-Michelbach, Kanufahrten, Reiterferien mit Reitunterricht, Kutschfahrten, Tropfsteinhöhlenbesuche und Fahrradverleih. Die Nutzung von umfangreich vorhandenen Radwegen sowie wunderschönen Wanderwegen bieten sich ebenfalls an, endete der Werbeblock von Club-Manager Martin Brand.