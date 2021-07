Fußballbegeisterte feiern

Schloßau. Ein gutes Fußballballspiel ist wie eine gute Ehe – perfekt aufeinander eingespielte Teamarbeit. Und wenn Wolfgang und Heidelinde Hofmann in Schloßau, wo sie seit 1994 leben, auf ein halbes Jahrhundert gut funktionierendes Zusammensein zurückblicken können, ist das durchaus ein Beweis, dass die beiden Fußballbegeisterten sich nicht nur durch ihr Hobby kennengelernt, sondern sich auch gekonnt die Bälle zugespielt haben. Teamarbeit, ehrenamtliches Engagement, Fairness und Geselligkeit sind ihnen wichtig, und darum leben das die beiden auch. Die kirchliche Trauung war vor 50 Jahren am 17. Juli in der Kirche „St. Peter und Paul“ in Scheidental, der Dankgottesdienst zur Goldenen Hochzeit wird am Samstag, den 24. Juli um 14 Uhr in der Kirche „St. Wolfgang“ in Schloßau stattfinden. Bild: Liane Merkle

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1