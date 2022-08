Für einen guten Zweck eingelocht

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Benefiz-Golfturnier der Bürgerstiftung für die Region Mosbach hat sich seit seinem Start 2017 sehr erfolgreich entwickelt. Bereits vor zwei Jahren sollte das vierte Benefizgolfturnier stattfinden, musste aber dann wegen Corona verschoben werden.

Dieser Tage war es aber endlich soweit und 102 Golferinnen und Golfer waren der Einladung auf die Golfanlage Mudau gefolgt, die vom Betreiber der Golfclub Mudau und Freizeitanlagen GmbH, der Familie Prutzer und H. Simoneit, kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. An diesem Sommertag wurde zugunsten der Neuanschaffung eines Kühlfahrzeuges für den Mosbacher Tafelladen des DRK gespielt. Die bisherigen Fahrzeuge der Mosbacher Tafel sind in die Jahre gekommen und der Tafelladen, der in der aktuellen Krise so stark wie nie gefordert ist, benötigt dringend ein neues Kühlfahrzeug, mit dem die Waren geholt werden können.

Zahlreiche Spender und vor allem Sponsoren zeigten sich bereits im Vorfeld ausgesprochen großzügig und so wurde dem Tafelladen nach dem Golfturnier die stolze Summe von 10 000 Euro für die Neuanschaffung des Kühlfahrzeuges überreicht. Das von Jürgen Böhm und Patricia Spitzer organisierte Golfturnier bot sogar die Möglichkeit, auf der Bahn 2 mit einem „Hole-in-One“ einen Mercedes Benz A 250 zu gewinnen. Leider schaffte niemand diesen „Schlag ins Glück“, aber alle Spielerinnen und Spieler waren begeistert von der Bewirtung auf der Runde durch die Frauen von Soroptimist Internation Mosbach. Die Abendveranstaltung wurde von Dr. Frank Zundel, dem Stiftungsvorsitzenden, eröffnet und nach seinen dankenden Worten, der Siegerehrung, einer Tombola und einem mediterranen Buffett ließen die Golferinnen und Golfer den Abend mit Musik und Tanz ausklingen. Der Termin für das 5. Benefizgolfturnier der Bürgerstiftung wurde auf den 29. Juli 2023 festgelegt und bis dahin können sich Vereine, Gruppen, Institutionen bewerben, dass an diesem Tag für ihren guten Zweck Tag gespielt wird.