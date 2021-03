Mudau. Die Sitzung des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Mudau (SE) im März – online, versteht sich – ließ dem Meinungsaustausch großen Raum.

Auch der ist ja, neben der sachlichen Arbeit, wichtig. Er zeigte, wie sehr sich Mitglieder des Pfarrgemeinderats (PGR) mit Kirche und Welt auseinandersetzen und das kirchliche Leben mitgestalten wollen, selbst wenn dafür ein langer Geduldsfaden nötig ist.

Bericht des Stiftungsrats

Die Sitzung begann mit Impulsgeschichten über Vertrauen und Geduld. Daran schloss sich ein kurzer Bericht des Stiftungsrates an. Das Gremium wartet auf die Ergebnisse von Prüfaufträgen zur Heizungserneuerung in Mudau (Pfarrhaus, Pfarrbüro und Pfarrsaal) und Steinbach (Kirche). Eine kurze Besprechung war gleich im Anschluss an die PGR-Sitzung vorgesehen.

Es folgten Berichte über den Stand der Projekte und Aufgaben, die in früheren Sitzungen angestoßen wurden: Die „SE-Band“ entwickelt sich langsam aber stetig, der ursprünglich für das Frühjahr vorgesehene Klausurtag wird auf den Herbst verschoben, dann aber soll es eine Präsenzveranstaltung sein.

Die Vorstellung der Gemeindeteams im Pfarrbrief wird sich anders gestalten als ursprünglich gedacht, weil die Teams ganz unterschiedlich arbeiten und je eigene Schwerpunkte setzen. In Donebach und Mudau konnten sie in der Zwischenzeit beauftragt werden, der Reisenbacher Termin jedoch wurde verschoben, ihre Arbeit haben alle Teams aber längst aufgenommen.

Neues gibt es zur Erstkommunion: In Absprache mit den Eltern wird es von April bis Juli fünf Termine geben, die den Abstandsregeln und dem Wunsch, richtig feiern zu können, entsprechen.

Darauf entwickelte sich eine rege Diskussion über neue Wege in der Pastoral und den Umgang miteinander in der Kirche. Viele Pfarrgemeinderäte machen sich darüber Gedanken und wollen aktiv Verbesserungen herbeiführen.

Aktionen zu Ostern

Dazu passen die Projekte der Gemeindeteams, die im Anschluss daran vorgestellt wurden. „MutMachTüten“ oder Osterüberraschungen sind Aktionen, die Freude bereiten und denen zugutekommen, die ein wenig Ermutigung gebrauchen können.

Beim Punkt „Verschiedenes“ kam vom Mudauer GT die Frage nach einem Instagram- oder Facebook-Auftritt der Seelsorgeeinheit. Diese müssten aber sehr gut gestaltet und ständig aktualisiert werden, wozu sich zurzeit niemand im Rat imstande sieht. Grundsätzlich spricht aber nichts dagegen. D. Müller legte Wert auf die Feststellung, dass der Weltgebetstag als „WGT-Überraschungspaket“ gut angenommen wurde.

Zuletzt wurde „Maria 2.0“ angesprochen, die Initiative von Frauen, die sich für die Gleichstellung von Männern und Frauen in der katholischen Kirche einsetzt. Auch dazu setzte eine kurze, lebhafte Diskussion mit unterschiedlichen Standpunkten ein. Wenn auch Ansichten manchmal unterschiedlich sind: Der Austausch gehört zur konstruktiven Arbeit dazu und trägt mit dazu bei, Kirche vor Ort lebendig zu gestalten. Insofern sah sich der PGR auf einem guten Weg. Mit dem Segen schloss die Sitzung.