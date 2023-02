Fröhlich dem Umzug entgegen geschunkelt

Mudau. Der Rathaussturm in Mudau ähnelt überzeugend einem Regierungsempfang, und eigentlich ist er das ja auch. Denn Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger war ja schon bei der Prunksitzung entmachtet worden, und gegen so ein wenig Entlastung in schwierigen finanziellen Regierungsgeschäften hatte er auch offensichtlich nichts einzuwenden gehabt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Also empfing er die Narrenschar, die zusammen mit den Prinzenpaaren Corinna II. und Tobias I. Geiger sowie Lotta II. Knapp und Noah I. Bauer, allen Garden und Wassersucherräten musikalisch lautstark das Rathaus einnahmen, mit Sekt und Brezeln und einem echten Rathaus-Zirkus. Als Zirkusdirektor stellte Dr. Rippberger nicht ohne Stolz vier Clowns, eine Zauberin, eine Wahrsagerin, eine Kartenlegerin, eine Seiltänzerin, eine Jongleuse sowie den Tierbestand von einem Jaguar, einem Tiger und einem Löwen vor.

Doch sein größter Trumpf war Azubine Annalena Nuss als Funkenmariechen, die einen 1A-Tanz auf den Brettern des Bürgersaals hinlegte. Eine solche Attraktion haben die Mudemer Wassersucher seit Jahren nicht verpflichten können. Mit Gerald Hemberger als geschickten Moderator konterten die Narren mit einem ortsinternen Ratespiel über Utz- und andere Namen, wobei die Prinzengarde als wohl attraktivstes Alphabet herhalten musste.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Rosenmontagsumzug in Mudau „De Zug“ bot beste Unterhaltung Mehr erfahren Café Waldfrieden Feier am Aschermittwoch Mehr erfahren

Fazit der sogenannten Rathausstürmung: Hier gab es nur Gewinner, denn alle waren mit Spaß dabei und schunkelten sich fröhlich in den Höhepunkt der Mudemer Fastnacht, den großen Rosenmontagsumzug, der nach dem gemeinsamen Meerrettichessen in der Odenwaldhalle startete. L.M.