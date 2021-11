Franz Brenneis als Vorsitzenden bestätigt

Mudau. Der Sozialverband VdK kann in Deutschland auf über 2,1 Millionen Mitglieder stolz sein, davon 7600 im Neckar-Odenwald-Kreis und im Ortsverband Mudau knapp über 300. „Diese Zahlen allein dokumentieren den hohen Stellenwert des Sozialverbands in unserer Gesellschaft“, betonte der Mudauer Ortsverbandsvorsitzende Franz Brenneis im Rahmen der gut besuchten Jahreshauptversammlung in der Pizzeria „Carrubo“. Erfreut zeigte er sich auch über die Anwesenheit und Verbundenheit von Bürgermeister-Stellvertreter Christian Hört, Ortsvorsteher Walter Thier und seinem Vorgänger Kurt Müller sowie Hans Androsch als Vorsitzenden des benachbarten VdK-Ortsverbands Schloßau.

Trotz Coronakrise habe man durch sachkundige Beratungen in den verschiedensten Sozial- und Rentenfragen die Lebendigkeit des Mudauer Verbandes bestätigen können. Demzufolge galt der Dank des Vorsitzenden allen Mitgliedern für ihre Treue, den Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement und den örtlichen Vereinen und Organisationen für die harmonische Zusammenarbeit. In seinem Rechenschaftsbericht hob Brenneis die Wichtigkeit des geselligen Beisammenseins hervor und bedauerte in diesem Zusammenhang die Corona-bedingt ausgefallenen Veranstaltungen und Aktivitäten. Als mäßig bezeichnete er die durchgeführte Aktion bezüglich des Breitbandausbaus und der damit verbundenen Kundenwerbung.

Schriftführerin Waltraud Gaibler erinnerte in ihrem Bericht an die erfolgreiche Werbekampagne für eine Mitgliedschaft im Sozialverband mittels Verteilung eines Flyers unter der Regie des Vorstandsteams. Weiter informierte sie über die Inhalte der Vorstandssitzungen, die kostenlose Versendung von Schutzmasken an die Mitglieder und die bereits geplanten, aber ausgefallenen Veranstaltungen. Am Dienstag, 3. November, ab 16.30 Uhr habe man eine vorweihnachtliche Winterfeier im „Restaurante Carrubo“ geplant. Die nächste Mitgliederversammlung findet am Dienstag, 15. März 2022, statt.

Über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichtete Kassenwartin Elke Habedank. Da die Kassenprüfer Paul Drabinski und Fridolin Schwab keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder dem gesamten Vorstand einstimmig Entlastung.

Unter der Leitung von Christian Hört brachten die Wahlen der Vorstandsmitglieder folgendes einstimmiges Ergebnis: Ortsverbandsvorsitzender Franz Brenneis, stellvertretende Vorsitzende Liane Merkle, Kassenwartin Elke Habedank, Schriftführerin Waltraud Gaibler, Kassenprüfer Paul Drabinski und Fridolin Schwab, Vertrauensperson für Frauen Ursula Damm, Vertrauensperson für Behinderte und Rentner Kurt Habedank, Beisitzer Leo Damm, Günter Russ und Alexander Hartl.

In den Grußworten der Gäste wurde in erster Linie die positive Mitgliederentwicklung im Sozialverband, die Wichtigkeit des Engagements in Sachen Sozialarbeit und die enge Einbindung in das Allgemeinwesen hervorgehoben.

Mitglieder geehrt

Franz Brenneis oblag es noch, einige Mitglieder für ihre Treue zum Sozialverband VdK mit Ehrenurkunde und Ehrennadel auszuzeichnen. Für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt wurden Sieglinde Bruckert, Jürgen Büchler, Reinhold Galm, Klemens Herkert, Horst Hess, Claudia Johannsen, Rainer Kuhn, Martin Nesnidal, Margarete Ritter, Kurt Schölch und Ingeborg Speth.

Für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Renate Kolb, Michael Leier, Alfred Lenz und Karl-Otto Müller. L.M.

