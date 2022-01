Fleißige Blutspender geehrt

Scheidental. Im Sportheim des VfR trafen sich die Mitglieder des Ortschaftsrates, um mit Ortsvorsteher Klaus Schork und im Beisein von Gemeinderat Peter Haas die Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren zu lassen. Im Mittelpunkt der Sitzung standen aber Ehrungen besonders fleißiger Blutspender.

Mit Dankesworten ehrte der Ortsvorsteher Thomas Schork für zehn-maliges Spenden mit Urkunde und der Ehrennadel in Gold. Andrea Zimmermann, die an der Sitzung nicht teilnehmen konnte, erhält für ihr 50-maliges Spenden ebenfalls eine Urkunde und eine Ehrennadel in Gold mit eingravierter „50“.

Trotz der Corona-Einschränkungen im Gemeinde- und Vereinsleben konnte man einzelne Maßnahmen erledigen und Veranstaltungen in kleinem Rahmen durchführen, wie zum Beispiel das Sportfest.

Seitens der Dorfgemeinschaft sei man aktiv gewesen, wie unter anderem beim Erstellen des Mai- und Weihnachtsbaumes, dem Streichen der Buswartehalle in Unterscheidental sowie des Jugendraums, der Organisation des Martinsumzuges, der Gestaltung des Volkstrauertages, der Mithilfe bei Arbeiten auf dem Friedhof und insbesondere auch bei den umfangreichen Sanierungsarbeiten des Sportheims. Denn das örtliche Sportheim werde quasi als Dorfgemeinschaftshaus genutzt, betonte Klaus Schork in seinem Rückblick.

Weiter erinnerte er an die Fertigstellungen des Brunnenweges und der Bergstraße, die Gestaltung rund um die Rasenurnengräber im Friedhof, die Arbeiten am Madonnen-Radweg durch die Teiljagdgenossenschaft, die Grabenreinigungen, die Neubeschriftung am „Ebertsgrab“ durch die Firma Hiller und die Teilinstandsetzung des Försterpfades.

In Erinnerung gebracht wurden dabei auch die Gewässerschau und der Abschluss des Verfahrens zum Flächennutzungsplan. Weitere Maßnahmen im Rahmen der Flurneuordnung konnten erfolgreich abgeschlossen werden.

Als starke Hilfe bei Pflegearbeiten bezeichnete der Ortsvorsteher Trudpert und Marco Scheuermann sowie Anita Hofmann im Friedhof und Hildegard Trunk bei der Kapelle in Unterscheidental.

Ein weiteres Lob ging an alle Einwohner, die vor ihrer Haustür Einlaufschächte säubern, Ruhebänke ausmähen oder allgemeine Pflegearbeiten im öffentlichen Bereich durchführen.

Für das laufende Jahr nannte Schork als anstehende Termine die 75-Jahr-Feier des VfR, 22 Jahre Schernemer Ecke-Narre, 30 Jahre katholischer Kirchenchor, 40 Jahre VfR-Damen-Gymnastikgruppe und 100 Jahre Kapelle mit Kriegerdenkmal in Unterscheidental.

Als dringende Arbeiten stünden an: Einsäen der Grünflächen für die Rasenurnengräber, Instandsetzungsmaßnahmen an und in der Leichenhalle, Höhenanpassungen von Schachtabdeckungen im „Neuen Garten“, die Instandsetzung Glockenturm in Unterscheidental, Installation von Spielgerät auf dem Spielplatz, Verkehrssicherungsmaßnahmen und Instandsetzungsarbeiten im Feuerwehrgerätehaus.

Neben der Bearbeitung von Bauanträgen stünden noch Restarbeiten im Rahmen der Flurneuordnung, an Straßenschäden sowie am Nebengebäude des ehemaligen Rathauses auf der Agenda.

Abschließend informierte Ortsvorsteher Klaus Schork noch über die Aufhebung und Neuordnung des Schutzbereiches für die Verteidigungsanlage (Richtfunkanlage) in Reisenbach und über die Inhalte der angemeldeten Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsstruktur der Gesamtgemeinde Mudau. L.M.