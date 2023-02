Feier am Aschermittwoch

Mudau. Die Fastnachtswoche ist in 2023 für das Café Waldfrieden mit der Arthur-Grimm-Stube die absolute Jubiläumswoche. Als die Eröffnung am 22. Februar 1973 stattfand, dachte das Team um Roswitha und Joachim Heinrich sicherlich nicht an die Jahrzehnte später anstehenden Jubiläen. Prominenz aus Politik und Wirtschaft, darunter auch Kreisrat und Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger haben sich für den Aschermittwoch angesagt.

Jährlich wiederkehrende Thementage runden seit Jahren das Gastronomische Programm ab. Heuer passt dies besonders zum Kateressen am Aschermittwoch. Gäste aus allen Teilen des Neckar-Odenwald-Kreises, als auch aus den benachbarten Bundesländern Bayern und Hessen kommen gerne in den Odenwaldort Mudau. Aktuelle Jubiläen und Höhepunkte manifestieren diesen Weg. Ein Haus für die Kunst, das allen Freunden des Schönen offenstehen sollte – das war der Grundgedanke von Arthur Grimm. 1933 wurde das Wohnhaus mit Maleratelier von Arthur Grimm fertiggestellt.

Bereits vor 70 Jahren war das Haus, das Gründungslokal der Karnevalsgesellschaft „Mudemer Wassersucher“. Ganz nach dem Motto aus der Region und für die Menschen in der Region findet das weithin bekannte Sommernachtsfest im Café Waldfrieden immer im August statt. Die Verbundenheit zum Odenwald Maler zeigt sich hier schon freitags bei Festbeginn mit dem großen „Odenwälder Abend“. Die Gäste sind immer wieder begeistert, welche Kreativität das Team um Joachim Heinrich, hier insbesondere seine Frau Roswitha, gelernte Köchin, welche die Kochkunst in Eberbach am Neckar in führenden Häusern erlernte, mit Tochter Nicole vom Service einbringen. Inzwischen hat die Familie Heinrich das heutige Café Waldfrieden zu einem bodenständigen Café mit Wirtschaft und Gourmettempel entwickelt. hn