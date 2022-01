Fastnachtstüte für närrischen Abend

Mudau. Nicht nur das traditionelle Ordensfest der Karnevalsgesellschaft „Mudemer Wassersucher“ ist den gestiegenen Inzidenzzahlen zum Opfer gefallen, sondern auch die normalerweise sehr gut besuchten Prunksitzungen in der Odenwaldhalle, das persönliche Spreiselesvokaafe am Fastnachtssonntag und der berühmte Rosenmontagsumzug. Doch der Vorstand mit Helmut Korger jr. an der Spitze und die Präsidenten Daniel Schäfer, Angelo Walter und Florian Stuhl haben sich etwas einfallen lassen. Die erste Aktion findet unter dem Motto „Orde holle gejn“ am Samstag, 5. Februar, von 12 bis 16 Uhr unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Regelungen am Parkplatz vor dem KaGeMuWa-Raum an der Odenwaldhalle statt. Alle Aktiven, Ehrenmitglieder sowie die Verdienstordensträger sind bei dieser Aktion willkommen, faschenaachtlich gekleidet und/oder mit närrischen Utensilien kostümiert ihren Orden abzuholen. Zumindest ein wenig kann dann das Kampagnenmotto „G’sunge, g’schunkelt un gelacht – die 3G der Mudemer Faschenaacht“, wenn auch mit Abstand, gelebt werden.

Bereits ab 3. Februar kann im Hinblick auf die Online-Prunksitzung am 12. Februar in verschiedenen Mudauer Geschäften eine liebevoll zusammengestellte „Faschenaachtsdudde für Deheeem“ mit allem, was für einen närrischen Abend förderlich ist, erstanden werden.

Die „Mudemer Wassersucher“ erläutern es so: „Scho widder fällt die Faschenaacht aus, aber mit mache uns a des Johr nix draus. Feiern könne mir annerschd, richtig extrem, mit eenere Faschenachtsdudde für deheem. Des Johr is e Überraschung dring, gebaschdelt von de Mudemer Grundschulkin. Für 6,50 €, des is net gelooche, du eefach bei Aral, Breunig/Link, Ernstle, Schlär, Münkel oder Wachter frooche. Bei de Online-Sitzung kennt Ihr die nutze ebenso, un dabei schreie e dreifaches Mudi Hajo!“ Und damit laden die Macher der KaGeMuWa alle Interessierten zur Prunksitzung im Online-Format ein. L.M.

