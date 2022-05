Fahrzeug überschlug sich

Mudau. Eine Blutprobe musste einem 51-Jährigen nach einem Unfall am Mittwochabend, gegen 22.45 Uhr, bei Mudau entnommen werden. Der Mann war mit einem VW-Transporter auf der Kreisstraße von Ünglert nach Mudau unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einer Kollision mit einem Schacht überschlug sich das Fahrzeug. Der Mann blieb unverletzt. Ins Krankenhaus musste er dennoch mitkommen, da ein Alkoholtest einen Wert von 1,1 Promille ergeben hatte und deshalb eine Blutprobe entnommen werden musste. An dem VW entstand Totalschaden, so dass er abgeschleppt werden musste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1