Mudau. Als „besonders“ dürfte die Eröffnung des 16. Mudauer Bauernmarktes in die Ortsgeschichte eingehen. Besonders, weil der Wettergott ein Einsehen hatte und den Tag nicht nur fast trocken, sondern mit viel Sonnenschein ausstattete; aber auch weil das erste Mal Christoph Müller als Marktmeister fehlte.

Ernennung zur Ehrenvorsitzenden

Außerdem überreichte Renate Streng, Kreisvorsitzende der Landfrauen, mit Kreisgeschäftsführerin Isabella Theuerweckl, der langjährigen und verdienten ehemaligen Vorsitzenden, Gisela Scheuermann, die Ernennungsurkunde des Landesverbandes zur Ehrenvorsitzenden der Mudauer Landfrauen.

Doch zunächst stellten Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und Landrat Dr. Achim Brötel den Mudauer Bauernmarkt im Naturpark Neckartal-Odenwald vor, der in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt zeigte, was die Region zu bieten hat und was die Region kann.

Schon die musikalische Eröffnung durch das Odenwälder Parforcehorn-Ensemble unter Leitung von Dr. Edmund Link war ein akustischer Genuss, der zur Mittagszeit durch die Buchener Bläsergruppe „Waidmannsheil“ unter Leitung von Renate Heitmann und am Nachmittag durch die Schloßauer Musikanten mit einem Platzkonzert ergänzt wurde.

Weitere Attraktionen lieferten die Marktbeschicker, darunter auch der Naturpark Neckartal-Odenwald und das Landratsamt mit interessanten Informationen.

Kulinarische Vielfalt geboten

Für das leibliche Wohl der Gäste war gesorgt. Bereichert wurde die Kulinarik durch Marmeladen und Fruchtaufstriche über Öle, Käse, Wurst, Gesundes, heimische Bio- und Imkerei-Produkte, Schnäpse und Liköre. Handarbeiten, Geschenkartikel sowie handgefertigte Dekoartikeln aus Holz, herbstliche Blumenarrangements und ein Angebot der Raiffeisen-Warengenossenschaft ergänzten die Vielfalt des Marktes.

Oldtimerfreunde konnten noch historische Trecker im Hof der Landbäckerei Schlär bewundern und die Modellversion gab es in der Nachbarschaft zu kaufen. Man kann sagen, „es gab nichts, was es nicht gab“.

Die Würdigung der über 30-jährigen Verdienste von Gisela Scheuermann als Motor einer überaus aktiven Landfrauengemeinschaft, die das kulturelle Leben der Gemeinde Mudau nicht nur mit einer überwältigenden Kuchenauswahl am Bauernmarkt, sondern mit unzähligen informativen Veranstaltungen und vielen weiteren Attraktionen bereichert, war das i-Tüpfelchen der Markteröffnung.

Anschließend erklärten Bürgermeister, Landrat und Ortsvorsteher Walter Thier mit einem Dank an alle Organisatoren aus der Gemeindeverwaltung und die Marktbeschicker sowie dem „Anstich“ des von der Raiffeisen-Warengenossenschaft gestifteten Mudauer Süßmostfasses den Markt für eröffnet.