Ersterwähnung in Stein gehauen

Mudau. In der Verkaufsurkunde der Burg Wildenberg vom 19. Mai 1271 wurden Mudau, Donebach, Mörschenhardt, Schloßau sowie die in bayrischer Nachbarschaft befindlichen Dörfer Kirchzell, Buch und Preunschen erstmals urkundlich erwähnt. Eigentlich hatte der Heimat- und Verkehrsverein Mudau (HVV) mit seinem Vorsitzenden Hans Slama bereits vor über zwei Jahren die Ortschaftsverwaltungen angeregt, dieses besondere Jubiläum doch groß zu feiern.

Wie Hans Slama im Rahmen einer kleinen Feierstunde am 19. Mai vor dem Rathaus Mudau jedoch betonte, sei die Resonanz nicht gerade überwältigend gewesen und dann habe Corona den endgültigen Strich durch die große Jubiläumsfeier gezogen. Doch dem HVV sei es wichtig gewesen, diese Ersterwähnung nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Während einer Autofahrt sei ihm, so Slama weiter in seinen Ausführungen, erstmals die Idee zu einem Gedenkstein gekommen. Mit Hilfe von Willi Müller, der Volksbank Franken sowie zahlreichen Spendern im Voba-Crowdfunding habe man die finanzielle Seite bewältigen können, in Steinmetzin Kim Hiller eine ebenso begabte wie engagierte Künstlerin gefunden und in Kooperation mit der Gemeinde den perfekten Standort für das Denkmal ausgesucht.

In aller Kürze ließ der HVV-Vorsitzende die Geschichte, die zu diesem Verkauf aufgrund des rapiden Niedergangs der Dürner führte, Revue passieren. Der „übersetzte“ Originaltext ist im Wesentlichen auf dem Gedenkstein zu lesen und beginnt wie folgt: „Ulrich von Dürn und seine Gemahlin Adelheid verkünden und bezeugen gemäß der Anwesenden öffentlich, dass wir nach einstimmigem Beschluss unserem Herrn Erzbischof Werner (Eppstein) und seiner Kirche in Mainz unsere Burg Wildenberg verkauft haben, und zwar für neunhundert Mark der Kölner Münze oder für Hallesche Mark der gleichen Summe, wobei je Denar drei Hallesche Mark zu rechnen sind. Zusammen mit den zugehörigen Dörfern, nämlich Kirchzell, Buch, Preunschen, Donebach, Mörschendhardt, Schlossau und Mudau mit den Wäldern, Wiesen, Weiden, Feldern, bestellt oder unbestellt, Gewässern und Flussläufen, Mühlen, Gerichtsbarkeiten und all ihren Besitzungen. Außerdem versprechen wir für all diese vorgenannten Besitzungen die volle Bürgschaft zu leisten, wie weit sie gerechtfertigt ist und wir gefordert werden. Falls aber diese Verkäufe mit irgendeiner Hypothek belastet sind, müssen wir diese einlösen, ansonsten wird unser Mainzer Herr von dem Betrag, der er uns schuldet so viel zurückbehalten, wie zu deren Einlösung nötig ist“.

Die Enthüllung des Gedenksteins durch Kim Hiller und Hans Slama unter dem Beifall der interessierten Bürger bewies, dass dieser Text ebenso wie das Jubiläumsjahr und der Initiator der Errichtung so gut zur Geltung kommen. Das sei der Kreativität der Künstlerin Kim Hiller zu verdanken, die durch gewollte Schlichtheit dem Dreierstein eine unübersehbare Präsenz verliehen hat. Sie bestätigte in ihrem Dank für den interessanten Auftrag, wie viel Freude ihr diese Arbeit gemacht habe.

Bevor Pfarrer Klaus Vornberger, der an diesem Tag nicht nur seinen 62. Geburtstag, sondern auch sein 35. Priesterjubiläum feierte, unterstützt von Pfarrerin Rebecca Stober, den Stein und die Menschen mit einem Hinweis auf die lebendigen Steine Gottes segnete, gab Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger seiner Freude über den gelungenen Gedenkstein an diesem sehr passenden Standort und der Möglichkeit, dieses besondere Jubiläum zwar im kleinen, aber besonderen Kreis aller beteiligten Ortschaften feiern zu können, ebenso Ausdruck wie seiner Dankbarkeit gegenüber allen, die zum Gelingen beigetragen haben. L.M.