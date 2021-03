Mudau. Auf dem Gebiet der Gemeinde Mudau ist am 15. März ein Wolf mit einer Videokamera gefilmt worden. Die Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) werten den Film als eindeutigen Wolfs-Nachweis (so genannter C1-Nachweis). Vermutlich handelt es sich um den bereits mehrmals in der Region nachgewiesenen Rüden GW 1832m – eine sichere Zuordnung ist aufgrund der Aufnahmen aber nicht möglich.