Erinnerungsstein ist rechtzeitig fertig

Mudau. Auch beim Heimat- und Verkehrsverein Mudau macht Corona die Planungen zunichte. So mussten bereits im vorigen Jahr die Wanderung zu den verlassenen Dörfern Breitenbach und Neubrunn-Ernsttal abgesagt werden, ebenso die Rundfahrt zu den vor 750 Jahren am 19. Mai 1271 erwähnten Ortschaften Kirchzell, Buch, Preunschen und der Burg Wildenberg in Bayern sowie den badischen Ortschaften Mörschenhardt, Donebach, Mudau und Schloßau. Nunmehr musste auch die für dieses Jahr geplante Veranstaltung zum 750. Jahrestag Corona-bedingt abgeblasen werden, ebenso die für den Pfingstmontag vorgesehene Oldtimerveranstaltung. Diese soll, wenn es die Situation erlaubt, am 30. Juli nachgeholt werden. Allerdings wird der vom Heimat- und Verkehrsverein mit vielen Spenden finanzierte Erinnerungsstein (Bild) zum Jahrestag fertiggestellt und mit einer Segnung versehen werden. Zudem wird zu diesem Zeitpunkt eine Sonderveröffentlichung zu diesem Thema in der Schriftenreihe des Vereins erfolgen. Bild: Slama

