Engagierte Entwicklungs- und Lebensbegleiterin für Kinder

Mudau. Ein eher selteneres Jubiläum wurde am Freitag im Mudauer Kindergarten gefeiert: das 40-Jahr-Dienstjubiläum von Marianne Elser.

Mit 16 Jahren begann die gebürtige Steinbacherin die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin mit einem einjährigen Vorpraktikum im Rhein-Neckar-Kreis. Ihr Onkel, der katholische Pfarrer Leonhard Müller, vermittelte seiner Nichte nicht nur die notwendige Stelle in einem der Kindergärten. Sie wurde auch in die familiäre Atmosphäre des Pfarrhauses aufgenommen und von ihrer Tante, der Pfarrhaushälterin, bestens versorgt.

Nach einem weiteren einjährigen Vorpraktikum im katholischen Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach absolvierte sie die zweijährige katholische Fachschule für Sozialpädagogik in Buchen. Mit dem Anerkennungsjahr beendete sie ihre Ausbildung im katholischen Kindergarten St. Marien in der Mannheimer Gartenstadt.

Viel Erfahrung

Es folgten zwölf Berufsjahre in drei verschiedenen Mannheimer Kindertagesstätten. Mit viel Berufserfahrung im Gepäck kehrte Elser der Großstadt den Rücken, um sich der Liebe wegen im bayrischen Odenwald niederzulassen. Nahtlos folgte das inzwischen 27-jährige Dienstverhältnis zur katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius in Mudau, dem Einstellungsträger des katholischen Kindergartens St. Marien.

In diesen Jahrzehnten war Marianne Elser engagierte Entwicklungs- und Lebensbegleiterin für Generationen von Kindern. Sie praktizierte Erziehungspartnerschaft mit ungezählten Eltern. Ebenfalls brachte sie sich mit ihrem Fachwissen in etliche Teamgemeinschaften ein, entwickelte mit an Konzeptionen, beim Leitbild, bei Qualitätsentwicklung und vielem mehr.

Beruf und Berufung zugleich

Mit Gitarren-, Querflötenbegleitung oder stimmlich konnte sie ihre Musikalität bei der Arbeit einsetzen.

Jahrelang war sie Anleiterin in der Ausbildung, außerdem auch etliche Jahre Mitglied der damals dekanatszugeordneten Mitarbeitervertretung. Laut Elser war der früh ersehnte Berufswunsch für sie Berufung.