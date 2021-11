Elternbeirat hat sich formiert

Mudau. Der Elternbeirat des Mudauer Kindergarten St. Marien hat sich formiert. Auch zu Beginn des Kiga-Jahres 2021/22 war es Corona-bedingt nicht möglich, einen Gesamtelternabend durchzuführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So fanden in den sechs Kindergartengruppen der über Dreijährigen und in den zwei Krippengruppen (unter 3-Jährige) gruppeninterne Elternabende statt. Neben der Wahl der neuen Elternvertreter wurden gruppeninterne Themen vorgestellt.

Viele interessierte Mütter und Väter nahmen die Einladung an und konnten den Gruppenraum ihrer Sprösslinge nach vielen Monaten der Abstinenz wieder mal in Augenschein nehmen. Hygienevorschriften wurden eingehalten. Pro Abend fand sich nur eine Elterngruppe in der Einrichtung ein. Inzwischen hat die konstituierende Sitzung stattgefunden. So setzt sich nun der neue Elternbeirat zusammen: „Drachengruppe“: Anja Schreiner, Mudau /Diana Scheuermann, Langenelz; „Regenbogengruppe“: Melanie Schork, Mudau/Valentina Reimche, Mudau; „Pippi-Langstrumpf-Gruppe“: Tanja Rögner, Mudau / Alexander Wurst, Mudau; „Jim-Knopf“-Gruppe: Magdalena Elser, Mudau / Tamara Rein, Mudau: „Kleine Hexen“-Gruppe: Lea Schäfer, Mudau / Andreas Scholl, Mudau; „Kleine Strolche“ -Gruppe: Mareike Grundmann, Reichenbach / Kaycee Reichert, Mudau; „Kleine Spatzen“- Gruppe: Pia Hoffmann, Donebach und „Kleine Zwerge“ Kathrin Schäfer, Scheidental. Den Vorsitz des Elternbeirats hat Melanie Schork (Stellvertreterin Pia Hoffmann). Schriftführerin ist Magdalena Elser.