Einblick in die Arbeit der Jugendfeuerwehr

Mudau/Mörschenhardt. Was man bei der Jugendfeuerwehr so alles lernen kann, davon überzeugten sich 24 Ferienkinder am Samstag in Mörschenhardt. Dort hatte Klaus Hilbert als Jugendleiter der Feuerwehrabteilung Donebach-Mörschenhardt mit seinem Team neun Stationen aufgebaut hatte. Unter Anleitung von Tobias Farrenkopf, Lars Müller, Lisa Geier, Pauline Fertig, Linda Schölch, Patrick Henning und Siegbert Schäfer wurden beispielsweise Standrohre gesetzt und Armaturen erläutert. Teamarbeit war notwendig beim Zielspritzen mit der Kübelspritze. Darüber hinaus lernten die Kids, wie man richtig „funkt“. Bei strahlendem Sonnenschein machten die Wasserspiele natürlich gleich doppelt Spaß. Schließlich lockte ein Grillfest bei der Feuerwehrgarage, wo noch ausgiebig „gefachsimpelt“ werden konnte. Bild: Liane Merkle

