Ein Wasserspender wäre eine gute Sache

Mudau. „Endlich – über zwei Jahre nach der letzten Jahreshauptversammlung – können wir den Regularien wieder nachkommen“, Gerhard Engelhard gab als Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Mudau seiner Freude darüber und über die gute Resonanz in der Mudauer Schulaula Ausdruck. Dabei waren Ortsvorsteher Walter Thier, Jochen Schäfer als Hausherr und Rektor, Silke Schölch als Vertreterin des Elternbeirates sowie zwei interessierte Lehrkräfte.

Dem Bericht des Vorstands war zu entnehmen, dass 2019 doch einige Aktivitäten erfolgreich durchgeführt wurden. Dafür gestaltete sich das Vereinsjahr 2020 unerwartet schwer und kam spätestens nach dem Lockdown im März komplett zum Erliegen.

„Herdfeuer“ am Glimmen halten

Der Schwerpunkt lag daher in der Verwaltung, ein Agieren war aus vielerlei Gründen nicht möglich. So war man bestrebt, dass das „Herdfeuer“ am Glimmen blieb und nicht komplett ausging.

Entscheidungen wurden am Telefon oder im Umlaufverfahren per Mail getroffen.

Mit Blick auf das laufende Jahr stellte Engelhard fest, dass außerschulische Veranstaltungen oder Aktivitäten des Vereines bislang nicht möglich waren.

Dem Auftrag gerecht geworden

Schon aus diesem Grund galt der Dank des Vorsitzenden allen Freunden des Fördervereines Grundschule Mudau für die gewährte Unterstützung, ebenso der Gemeinde Mudau für die Vereinsförderung und den Mitgliedern für die Mitgliedsbeiträge, denn dadurch habe der Förderverein in den abgelaufenen Jahren 2019 und 2020 seinem satzungsmäßigen Auftrag gerecht werden können.

Detaillierter ging dann Schriftführer Christoph Müller auf die einzelnen Aktionen ein. Wesentlicher Punkt war das „Klassenzimmer im Grünen“, das dank der Streuobstpädagogin Monika Frisch für die 3. und 4. Klasse im Jahr 2019 angeboten wurde. Über einen bestens aufgestellten Finanzhaushalt konnte Kassenführerin Manuela Galm berichten, der die Kassenprüfer Heidi Rögner und Marc Mechler eine ordentliche Kassenführung bescheinigten. Die Entlastung des gesamten Vorstands fiel einstimmig aus. Lobend stellte der Vorsitzende fest, dass die Arbeit innerhalb des Vorstands ruhig und sachlich, gut und harmonischer ablaufe. Sein weiterer Dank galt der Schulleitung für das unkomplizierte Miteinander.

Unter der Leitung von Ortsvorsteher Walter Thier fanden die Neuwahlen des Vorstands statt, wobei nicht nur alle Positionen wiederbesetzt, sondern mit Andreas Schubert und Simon Reichert zwei neue Beiräte in gewählt wurden.

Lob für wertvolle Arbeit

In seinem Grußwort lobte Ortsvorsteher Thier die gut organisierte Sitzung und dankte dem Verein für seine wertvolle Arbeit. Weiter warb er für die Aktion „Gelbes Band“ und regte die Anschaffung eines Wasserspenders im Flurbereich der Schule an. In seinem Ausblick wünschte Gerhard Engelhard, dass nach den Lockerungen der Corona-Pandemie ein geordneter Unterricht stattfinden möge. Er bestätigte, dass das Streuobstwiesenprojekt in leicht abgespeckter Version wieder aufgenommen wurde und man weiterhin alle zur Verfügung stehenden Mittel einbringen werde. L.M.