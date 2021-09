Ein Stadl fürs Oktoberfest

Mudau. Beim „Restaurant „Genuss am Golfpark“ findet ein dreitägiges Oktoberfest statt, das am heutigen Freitag von den „Fetzigen Bierzeltmusikanten“ aus Mückenloch ab 19.30 Uhr musikalisch eröffnet wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für diese „Feuertaufe“ des Restaurants können Küchenchef Uwe Jung und sein Team auf den extra gebauten „Stadl“ zurückgreifen. Außerdem verteilen sie an die ersten 120 Gäste einen Bon für ein Freigetränk. Natürlich gibt es eine zünftige Speisekarte. Uwe Jung leitet das Lokal seit Mai, wenn auch aufgrund der Pandemie unter teils schwersten Bedingungen. Doch seine Kreativität zahlt sich aus – mit steigendem Erfolg.

Fußballgolf und viel Musik

Am Samstag ist laut Golfplatz-Manager Martin Brand erst einmal Sport angesagt, denn die Golfer tragen ihren traditionellen Oktoberfest-„Scramble“ aus. Die Fußballer können am 1. Fußballgolf-Turnier in Mudau teilnehmen. Ob Anfänger oder Könner, jeder kann mitmachen. Die Startgebühr beträgt zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für unter 18-Jährige (Anmeldung unter Telefon 0 62 84/84 04). Seit dem 1. September ist man stolz auf den neuen Golflehrer Frank Hollbach, dessen Trainingsprogramm auf der Homepage zu finden ist. Und bis Ende des Jahres soll die komplette 18-Loch-Golfanlage im neuen Outfit anspruchsvoll modelliert und ab Frühjahr 2022 auch bespielbar sein. In der Zwischenzeit steht einem 18-Bahnen-Spiel nichts im Weg, auch im Provisorium ist es attraktiv.

Das Oktoberfest wird musikalisch am Samstag ab 17 Uhr mit den Heddebörmer Musikanten und ab 20 Uhr mit der Trachtenkapelle Mudau fortgesetzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Sonntag eröffnen die Schloßauer Musikanten das Fest um 11 Uhr und die Alphornbläser des Vereins örtliche Geschichte Schloßau/Waldauerbach lassen das Fest am späten Nachmittag ausklingen. Die Bevölkerung ist willkommen. L.M.