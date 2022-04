Mudau. Es ist schon beinahe Tradition, dass die Firmanden der Mudauer Seelsorgeeinheit aus dem Angebot der Firmprojekte unter anderem auch die Bildstöcke von Schloßau erkunden können. Allerdings waren es noch nie so viele Jugendliche wie in diesem Jahr, die dieses Angebot annahmen. So hatten sich immerhin 14 Firmanden zu dem historischen Rundgang angemeldet.

Thomas Müller vom Verein Örtliche Geschichte Schloßau/Waldauerbach freute sich über die große Resonanz und begrüßte die Jugendlichen bei strahlendem Sonnenschein zu einer kurzen Einführung in die Ursprünge des christlichen Glaubens.

Der Historiker spannte dann einen Bogen zu den ersten Sühnekreuzen im frühen Mittelalter, die als sichtbares Zeichen einer Untat am Wegesrand platziert wurden, um auf diese Weise vorbeikommende Personen zu einem kurzen Gebet aufzufordern. Durch eine Vielzahl an Gebeten sollte allmählich die Sündenlast der geschädigten Person erleichtert werden. Nach christlichem Glauben wird auf diese Weise ein Verbrechen gesühnt und das Opfer der Untat wird allmählich aus dem Fegefeuer erlöst. Die Steinkreuze waren also ein Produkt des Glaubens, der als Ausgangspunkt hierfür gesehen werden kann. Die zahlreichen Steinkreuze und Bildstöcke gerade im Madonnenländchen, sind also ein Zeugnis der Volksfrömmigkeit über mehrere Jahrhunderte hinweg.

Thomas Müller erklärte anschließend die verschiedenen zeitlichen Epochen, die im Laufe der Jahrhunderte ihre eigenen Bildstockarten hervorbrachten. Bei diesen standen nun eher Ereignisse oder Gelübde im Vordergrund. Die Firmanden konnten beim anschließenden drei Kilometer langen Rundgang durch das Dorf, die Kleindenkmale einer ungefähren Zeitspanne zuordnen. Der Weg führte sie vorbei an 21 Bildnissen. Hierbei beschrieb der Bildstockkenner jeweils auch die Hintergründe und Geschichten um das jeweilige Bild, so dass keine Langeweile aufkam.

Der Historiker gab auch Einblicke in die Werkstätten der Bildhauer. Er gab zu bedenken, dass alleine von einem Mudauer Künstler 43 ähnliche Tafelbildstöcke geschaffen wurden, von denen auf Schloßauer Gemarkung alleine acht zu finden sind.

In ihrem Glauben gestärkt bekamen die Firmanden während des zweistündigen Rundgangs interessante Einblicke in die steinernen Zeitzeugen der Volksfrömmigkeit. Als „wahre Kenner“ werden sie die stummen Zeitzeugen der Vergangenheit nun mit anderen Augen sehen.

