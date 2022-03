Ein Grund zum Feiern

Mudau. Irmgard Maurer, geborene Schäfer, darf in ihrem Heimatort Mudau am heutigen Freitag bei guter Konstitution ihren 90. Geburtstag feiern. In Mudau wurde sie am 25. März 1932 geboren, hier wuchs sie zusammen mit vier Schwestern und einem Bruder auf und besuchte die Schule. Eine Ausbildung für Mädchen war damals nicht üblich. Zuerst mussten sie zuhause mit anpacken und dann gingen sie arbeiten, wo eben Arbeit angeboten war.

Für Irmgard Schäfer war das in einer Laudenberger Lampenfabrik, aber zusätzlich war sie bis ins hohe Alter in vielen Familien zur Kinderbetreuung und zum Saubermachen willkommen. Anfang der 1950er Jahre lernte sie bei einem Tanzabend im Ünglert Rudolf Maurer kennen, der ebenso tanzbegeistert war wie die junge Frau und sie auch nicht mehr aus den Augen ließ.

Irmgard Maurer feiert heute ihren 90. Geburtstag. © Liane Merkle

Als er 1954 eine Arbeitsstelle als Schlosser in Mannheim fand, heiratete das Paar dort standesamtlich und holte die kirchliche Trauung in Mudau nach. Sechs Jahre lang lebte das junge Paar zusammen mit Tochter Ingrid in der Mannheimer Betriebswohnung, bevor es wieder zurück nach Mudau ging. Rudolf Maurer fand eine Anstellung als Lkw-Fahrer bei der Firma Lampen-Bopp in Limbach und nach einem Bandscheibenvorfall als Vorarbeiter in der Mudauer Zweigstelle, wo der Familie ebenfalls die Firmenwohnung zur Verfügung stand, weil Irmgard und Rudolf Mauer sich wie in Mannheim auch als Hausmeisterpaar bewiesen.

Leider verlor die Jubilarin ihren geliebten Mann sehr früh im Jahr 1987. Seit 2008 lebt sie bei Tochter Ingrid Lambert, die sich intensiv um ihre Mutter kümmert. Dreimal wöchentlich verbringt Irmgard Maurer einen Nachmittag in der Tagespflege von Geras, was sie sehr genießt, doch ihren heutigen Geburtstag feiert sie zusammen mit ihrer Tochter, einem Enkel und einem Urenkel sowie zahlreichen Freunden und Verwandten. Den Glückwünschen zum heutigen Ehrentag schließen sich die FN mit den besten Wünschen für Gesundheit an. (L.M.)