„Ein Ausdruck großer Dankbarkeit“

Langenelz. Blutspender zu ehren steht ganz oben auf den Tagesordnungen der Mudauer Ortschaftsratssitzungen. So auch in der Langenelzer Aula, wo Ortsvorsteher Markus Späth die Verdienste von Andreas Sigmund würdigt, der die Blutspenderehrennadel in Gold mit eingravierter Spendenzahl 25 samt Urkunde und einer Flasche Rotwein zu Erneuerungshilfe des Lebenssaftes entgegennehmen konnte. Späth würdigte im Namen des Deutschen Roten Kreuzes, der Gemeinde- und Ortschaftsverwaltung diesen wichtigen Beitrag zur Rettung von Leben. Für den Geehrten selbst ist Blutspenden eine Herzensangelegenheit. Er hat nicht vergessen, dass ihm nach einem Unfall in der Jugendzeit das Blut unbekannter Spender das Leben gerettet hat. Und die regelmäßigen Blutspenden sind noch immer Ausdruck seiner Dankbarkeit. L.M.

