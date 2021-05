Ehepaar aus Schlossau gewinnt Mercedes

Schlossau. Wer träumt nicht davon, ein Auto zu gewinnen? Für das Ehepaar Elke Kirschenlohr und Bernhard Türk aus Schloßau, VR-GewinnSparer der Volksbank Franken, ging dieser Traum in Erfüllung. Sie gewannen bei der Februar-Auslosung des Ge-winnsparens einen nagelneuen Mercedes-Benz GLC 300e. Das Fahrzeug wurde den glücklichen Gewinnern aufgrund der aktuellen Corona-Situation am Wohnort übergeben. Beim VR-GewinnSparen können Teilnehmer sparen, helfen und gewinnen. Jedes Los kostet zehn Euro, von denen 7,50 Euro auf das Sparkonto und 2,50 Euro die Chance auf attraktive Geld- und Sachpreise bieten. Pro Los fließen 0,63 Euro zurück an die Volksbank Franken. Mit dem Geld unterstützt die Bank gemeinnützige Institutionen, Vereine, Kindergärten oder Schulen der Region. Das Bild zeigt Elke Kirschenlohr mit dem gewonnenen Mercedes. Bild: Volksbank Franken

