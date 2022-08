Duftsalben, Badesalze und Massageöle hergestellt

Mudau. Endlich war mal wieder so ein richtiger „Mädchentag“ im Mudauer Sommerferienprogramm: Apothekerin Susanne Vogel und Elke Geier hatten zur kleinen Kosmetikstunde in die „Außenapotheke“ eingeladen. Nach einer Vorstellungsrunde durfte jedes Mädchen entscheiden, welche Duftnote die eigene Salbe haben sollte: Zitrone, Lavendel, Zimt oder Pfefferminze.

Da manchmal auch die Farben ansprechend sind, kam zum Duft noch die richtige Farbe – und es entstand bunte Duftsalbe in rosa, lila, grün oder blau. In einer kleinen Schöpfungspause durften die Teilnehmerinnen auch mal einen Blick in ein Mikroskop werfen.

Im zweiten Teil ging es um die Herstellung eines Badesalzes. Es wurde gewogen, gemischt und geschüttelt – und ebenfalls mit Duftölen verfeinert. Gleiches galt bei der Massageöl-Herstellung.

Das Schluss-Highlight jedes Apotheken-Treffs ist traditionell die Herstellung eines „Vulkans“, der so richtig blubbert und sprudelt und in den buntesten Farben leuchtet. L.M.