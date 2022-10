Mudau. Vor zehn Jahren stellte der Mudauer Hauptschullehrer i. R. Gernot Hauk sein Erstlingswerk „Rosenrot schiebt den Riegel von der Tür“ vor – mit der resoluten Feststellung: „Das Buch zu schreiben, war fast eine Notwendigkeit für mich“.

Schon damals suchte er puzzlemäßig den Sinn und die Deutung von Volksmärchen aus „aller Herren Länder“. Seit Jahrzehnten beschäftigte ihn dieses Thema, nachdem er zuerst als kindlicher Zuhörer, später im Unterricht als Schüler reflektierend und schließlich als Vater von sieben Kindern und Lehrer unzähliger Schüler in der Funktion des Vortragenden mit dem komplexen Märchenthema beschäftigt war.

Verständnisvoller Umgang

Gernot Hauk veröffentlicht eine Neuauflage seines Buches. © Merkle

Jetzt präsentiert er die wissenschaftlich überarbeitete Neuauflage. Der verständnisvolle Umgang mit den frei erfundenen und doch halb wahren Geschichten erfordert nach Ansicht von Hauk nahezu wissenschaftliche Forschungsarbeit. „Dabei will ich nicht verheimlichen, dass Märchen und ihre Erforschungen manchmal ordentlich wehtun und andererseits wieder sehr heilsam sein können“.

Anhand von „Schneeweißchen und Rosenrot“, „Frau Holle“, „Der wunderbare Fremde“, „Der Sohn der sieben Königinnen“ sowie „Die drei Spinnerinnen“ war dem Autor nach jahrelanger Forschungsarbeit klar, dass die Volksmärchen in geheimnisvoller Symbolsprache und als mündliche Überlieferungen von Mysterienspielen die absolute Wahrheit widerspiegeln.

Es geht nämlich um das Leben und die Feste der Menschen, die vor Tausenden von Jahren in einem gleichwertigen Sozialsystem lebten, wo die ältesten Frauen und die jüngsten Töchter im Mittelpunkt der Sippen standen.

Ihre heiligen Gottheiten waren neben der beseelten Natur besonders Erd- und Muttergöttinnen, häufig in dreifaltiger Gestalt. Noch heute begegnen wir demnach diesen märchenhaften Weisheiten beispielsweise in der biblischen Eva, der Schwarzen Madonna, in Sagen und mystischen Orten unserer Heimat, in Festen wie der Jugendweihe beziehungsweise Konfirmation: „Und so leben sie noch heute.“

Fundiertes Wissen

Auf dieses kulturhistorisch fundierte Wissen kann heute keine pubertätsgerechte Pädagogik mehr verzichten, denn mit einem solchen angewandten Sozialverhalten gäbe es nach Meinung von Gernot Hauk wohl kaum Diktaturen, Kriege, Diskriminierung oder hausgemachten Klimawandel.

Man müsse sich verstärkt auf die alten Märchen und ihren Ursprung zurückbesinnen. „Machen wir es doch wie Rosenrot – und schieben den Riegel von der Tür.“

Neueste Forschungsergebnisse

In der jetzigen Auflage hat der Pädagoge nach ergänzenden Studien unter Einbeziehung neuester Forschungsergebnisse und mit der Umgestaltung eines Drehbuchs in eine Prosaerzählung die Türöffnung stark erweitert und die Schwere des Riegels so erleichtert, dass sowohl im Text als auch bei den Fotos neue und klarere Bilder sichtbar und vielfältigere bärige Begegnungen möglich werden.

Seine Leser sieht Hauk natürlich in der interessierten Allgemeinheit, aber auch in Fachleuten wie Dr. phil. Reiner Dorner, Dozent für Literaturgeschichte, der ihn bestärkte.

„Ich habe dieser Tage ihre Märchen-Forschungen mit großem Interesse und auch Bewunderung ihres phänomenalen Gedanken- und Quellenreichtums gelesen. Da kann ich nichts mehr ergänzen, weshalb die Lektüre Ihres Werkes (so muss man es wohl nennen) ein schöner Trip in meine wissenschaftliche Vergangenheit war.“

Schließlich kommt Hauk zu dem Fazit, dass Wertesysteme einem ständigen Wandel unterliegen und Märchen mit ihrem Bilderreichtum auch hohe Erzählkunst darstellen.

Das beweist er im zweiten Teil seines Buchs mit einem eigenen Märchen auf den Erkenntnissen von Teil 1.

Unterstützt hat ihn seine Schwiegertochter und Mediendesignerin Melanie, die dem Buch den letzten Schliff gab. L.M.