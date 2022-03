Corona prägte 2021 das Vereinsleben

Mudau. Auch für die Bürgerstiftung Mudau war 2021 geprägt von Corona. Es konnte lediglich im Juli eine Vorstands- und Kuratoriumssitzung stattfinden, bei der nur zwei Förderungsanträge bewilligt und später ausgezahlt worden waren. Wie Vorstandsvorsitzender Wilhelm Schwender in der jüngsten Sitzung im Bürgersaal des Rathauses aus seinem Tätigkeitsbericht zitierte, waren dies 1000 Euro an den Heimat- und Verkehrsverein Mudau für die Errichtung des Mundartpfads und die Sanierung russischer Soldatengräber sowie 300 Euro an die Interessengemeinschaft Spielplatzbau Brückengut Mudau für Bänke und Tische. Einnahmen konnte die Bürgerstiftung geringfügig aus Zinsen auf das Stiftungskapital, aus der nach wie vor funktionierenden Bücherbörse in den Räumlichkeiten von Sparkasse und Volksbank und trotz der Einschränkungen durch den Rathausumbau auch hier verbuchen.

Erfreut war er, dass die Joachim und Susanne Schulz Stiftung (JSSS) auf Antrag wieder eine Zuwendung von 5000 Euro bewilligt und überwiesen hatte und die Volksbank Franken ebenfalls 1000 Euro aus ihrem Spendenfonds überwiesen hatte. Aufgrund der ausgefallenen Märkte hatte die Bürgerstiftung im vergangenen Jahr keine Möglichkeit, sich zu präsentieren, aber letztes wie dieses Jahr konnte Klaus Erich Schork auf dem großen Spielplatz bei der Odenwaldhalle wieder die von der Kolpingfamilie Mudau gut gefüllte Spielekiste aufstellen und das beliebte Kochbuch „Aaldi Mudemer Rezepte“ sei zur Erinnerung an Liselotte Schell noch einmal aufgelegt worden und für acht Euro im Rathaus erhältlich.

Für das akribisch geführte Kassenbuch von Stefan Galm erntete dieser von den Kassenprüfern Harald Grimm und Klaus Meixner Lob, und die einstimmige Entlastung von Kasse und Vorstand war die logische Konsequenz. Dank von Schwender, aber auch des Kuratoriumsvorsitzenden Dr. Norbert Rippberger galt den Siedler und Gartenfreunden Mudau, die als Verein i.L. nicht nur eine Spende von 5000 Euro für das 9000 Euro teure Spielgerät für den großen Spielplatz übergeben hatten – 4000 Euro wird die Bürgerstiftung übernehmen –, sondern auch entschieden hatten, dass ihr beachtliches „Restvermögen“ nach der Liquidation in das Stammkapital der Bürgerstiftung übergehen soll. Da – vermutlich Corona-bedingt – sehr wenige Förderanträge eingegangen sind, konnten diese großzügig bemessen werden. So will sich die DRK-Helfer vor Ort-Gruppe mit der Akquirierung von sechs Personen neu bilden.

Für Werbezwecke und Ausrüstung der Mitglieder rechnet man mit 7500 Euro Kosten. Die Versammlung der Bürgerstiftung entschied, ein Startkapital von 2500 Euro für die ersten beiden Helfer-vor-Ort, die schon tätig sein können, beizusteuern und versprach, weitere Neuzugänge nach neuen Anträgen ebenfalls finanziell zu fördern. L.M.