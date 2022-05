Chromblitzende Raritäten

Mudau. Nicht nur die Besitzer, auch die zwei-, drei- oder vierrädrigen Oldtimer oder historischen Spezialfahrzeuge stehen in der „Pool-Position“ zum 2. Mudauer Oldtimertreffen, das am Pfingstmontag, 6. Juni, von 10 bis 16 Uhr im Industriegebiet „Sand“ stattfinden wird.Die Organisation unter dem Heimat- und Verkehrsverein Mudau, Sparte Oldtimer, läuft seit Monaten. Die Einladungen an Vereine werden noch verschickt, aber angesprochen sind alle Vereine der Region Odenwald, Neckartal-Odenwald und Main und man rechnet mit einer Resonanz von 250 bis 300 Fahrzeugen vor Baujahr 1989 und älter bis viel älter.

Anmeldungen können vorab schon telefonisch bei Klemens Schork unter 0171/7632679 erfolgen, die Anmeldung vor Ort erfolgt am Tag der Ausstellung am Eingang ab 8 Uhr. Die Aussteller können ab 8 Uhr das ausgeschriebene Ausstellungsgelände anfahren.

Hans Slama und Klemens Schork sehen diese Brauchtumsveranstaltung zum Erhalt technischen Kulturguts als echte Herausforderung für den HVV „Sparte Historische Fahrzeuge“ an, denn bei dieser Ausstellung mit Bewirtung durch die „Spießgriller“, die Dorfgemeinschaft Ünglert und die Bäckerei Schlär und Infoständen für alle „Benzin- und vor allem Dieselgetauften“ werden Mopeds, Motorräder, Autos, Spezial-, aber auch landwirtschaftliche Fahrzeuge zu bewundern sein. Die Bevölkerung und alle Technik-Freaks sind willkommen, die bewundernswerten, auf Hochglanz polierten und teil chromblitzenden Raritäten zu bewundern, mit den Besitzern oder Gleichgesinnten zu diskutieren und den Tag zu genießen. L.M.

