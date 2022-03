Bürgerstiftung stellte die Spielekiste wieder auf

Mudau. Pünktlich zum Frühlingsanfang hat Klaus Erich Schork von der Bürgerstiftung Mudau die wieder reichhaltig gefüllte Spielekiste am großen Spielplatz zwischen Odenwaldhalle und Odenwaldstadion platziert. Und offensichtlich kam er wie gerufen, denn der Spielplatz war hervorragend frequentiert, und die Kinder stürzten sich mit Begeisterung auf die Sandspielgeräte, wobei die Eltern aufpassten, dass alle genügend Platz um sich herum hatten – beziehungsweise der „Abstand stimmte“. Schließlich ist der Sandspielplatz auch in Coronazeiten groß genug für alle. Seit acht Jahren gibt es diesen besonderen Service der Bürgerstiftung. Wer Sandspielsachen spenden will, kann sie einfach in die Spielkiste legen. Bild: Liane Merkle

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1