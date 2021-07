Das Baugebiet „Brückengut III“ in Mudau verfügt über einen neuen Kinderspielplatz. Dass dieser trotz Haushaltssperre realisiert werden konnte, verdankt die Gemeinde der „Interessengemeinschaft Kinderspielplatz Mudau“. Der Spielplatz wurde am Montag offiziell in Betrieb genommen.

© Martin Bernhard