Bürger haben Fragen

Mudau. Ungewöhnlich viele interessierte Bürger spiegelten die Tagesordnungspunkte der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung im Mudauer Bürgersaal wider. In der Bürgerfragestunde meldete sich Bernd Podesta als Sprecher der Interessengemeinschaft „Lärm- und Geschwindigkeitsreduzierung im Wohngebiet Steinbacher Straße in Mudau“ zu Wort bezüglich des Themas „Verkauf des Sägewerkes Schröpfer in Mudau“.

Da es seit Anfang des Jahres wieder Probleme wegen Überschreitung der Geschwindigkeit von Lkw ab morgens 4 Uhr gebe, befürchten die Anwohner, dass durch den Verkauf des Sägewerks an einen auswärtigen Investor mit der Ankündigung einer Verdoppelung der Kapazitäten und einer außerdem geplanten Kompostieranlage die Belästigungen noch gravierender werden.

Bernd Podesta stellte die Frage, ob es bei der Gemeindeverwaltung bereits gesicherte Informationen gibt, was der neue Eigentümer des Sägewerks geplant hat bzw. plant? Die Interessengemeinschaft habe bei dem neuen Besitzer schriftlich um ein Gespräch gebeten mit freier Terminwahl, aber bis dato keine Rückmeldung erhalten.

Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger versicherte, dass auch die Gemeinde noch keine persönlichen Anfragen oder entsprechenden Anträge erhalten habe und nicht mehr wisse, als die Pressemitteilung der Familie Schröpfer ausgesagt habe. Man werde reagieren, wenn die Gemeinde direkt vom neuen Besitzer Informationen habe. L.M.