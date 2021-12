Blutspender geehrt

Steinbach. Eigentlich wollte man in der letzten öffentlichen Ortschaftsratssitzung in Steinbach im Jahr im Namen des Deutschen Roten Kreuzes gleich zwei Ehrungen verdienter Blutspender vornehmen. Lena Farrenkopf war an diesem Abend jedoch verhindert und bekommt ihre goldene Ehrennadel für zehnmaliges freiwilliges und unentgeltliches Blutspenden nachgereicht. In ihrer Funktion als stellvertretende Ortsvorsteherin lobte Theresa Matz die Blutspenderin und vor allem Ortsvorsteher Christoph Helter, der für 75-maliges Spenden ebenfalls die Ehrennadel in Gold, jedoch mit eingravierter Spendenzahl erhielt. L.M.

