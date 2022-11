Scheidental. Über ein „volles Haus“ freute sich Vorsitzender Frank Meixner bei der Jahreshauptversammlung der „Forstbetriebsgemeinschaft Limes Odenwald“ im Sportheim des VfR Scheidental.

Nachdem man des kürzlich verstorbenen Reisenbacher Ortssprechers Alfons Münch gedacht hatte, wurde in Meixners Bericht die besorgniserregende Situation im Wald durch Trockenheit und Käferbefall und zur Zeit wieder fallende Holzpreise deutlich. „Es ist erschreckend, wie sich der Holzmarkt anhand der Weltwirtschaft entwickelt.“

Aufgrund der Pandemie konnten nur fünf Vorstandssitzungen in den vergangenen drei Jahren durchgeführt werden, alles Weitere wurde seit 2019 telefonisch oder online geklärt. Das bestätigte auch Geschäftsführer Mario Brenneis, der trotz aller Schwierigkeiten drei positive Geschäftsberichte ablieferte, die ebenfalls Pandemie-bedingt 2019/20 von Frank Meixner, Mario Brenneis und Friedbert Schäfer, 2020/21 und 2021/22 von Stefan Schölch und Klaus Benig vorgenommen und jedes Mal auch für einwandfrei befunden worden waren. Entsprechend einstimmig fiel auch die Entlastung aus.

Auf allgemeinen Wunsch wurde der Punkt „Verschiedenes“ vorgezogen. Der Vorsitzende erläuterte, dass Forstschutzmaterialbedarf bei Revierleiter Michael Schwarz bestellt werden und Sammelanträge bei Mario Brenneis eingehen können.

Weiter erfuhren die Mitglieder, dass das Angebot der Bundeswaldprämie von über 80 Prozent der FBG Limes Odenwald-Mitglieder beansprucht worden sei.

Mangelhafte Holzabfuhr

Frank Meixner und Friedbert Schäfer berichteten von der Versammlung der Forstbetriebsgemeinschaften in Hettingen, dass vor allem die mangelhafte Holzabfuhr das große Thema gewesen sei. Daraufhin habe Till Desiere von der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Tauber angeboten, dass Reklamationsmails unter Angabe der Holzlistennummer und innerhalb von drei Tagen beantwortet würden.

Ein dringender Wunsch der Teilnehmer war Preissicherheit für den Waldbesitzer. Die darauf folgende Diskussion endete mit folgendem Fazit: Sollte sich das Prozedere der Holzabfuhr bezüglich Koppelung an den Holzauszahlungspreis mit Werksvermessung, verspäteter Geldeingang, liegenbleibende Restmengen im Wald nicht ändern, müsse man zusehen, dass das Holz anderweitig verkauft werde. Friedbert Schäfer erklärte sich bereit, diesen Punkt bei Jörg Puchta als Leiter der unteren Forstbehörde zu besprechen. Bei einer Rückkehr zur Vermarktung durch den Kreis wäre ein Zusammenschluss von Main-Tauber-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis von Vorteil für die Marktfähigkeit.

Dreigestirn als Führungsspitze

Nach einer Satzungsänderung, weil Frank Meixner aus beruflichen Gründen nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stand und man ein Dreigestirn zur Führungsspitze wählen wollte, wurde folgendes Vorstandsteam einstimmig gewählt: gleichberechtigt sind Michael Haas, Markus Link und Michael Schwarz, Geschäftsführer Mario Brenneis, Beiräte Thomas Banschbach und Friedbert Schäfer. Mit einem Präsent verabschiedete Michael Schwarz nach fast 13 Jahren Frank Meixner aus dem Vorstandsamt. Dieser dankte allen Wegbegleitern, vor allem Friedbert Schäfer.

Ortsvorsteher Klaus Schork bestätigte, dass sowohl Gemeinde- als auch die Ortschaftsverwaltungen Interesse an einem gut funktionierenden Verkaufssystem hätten. Außerdem sprach er noch einmal die Holzabfuhr und die damit verbundene Verschmutzung beim Abholen von Holz an Verkehrsstraßen an – sowie die Schäden, die nicht ortskundige Fahrer durch nicht Berücksichtigung von Verkehrsführungen anrichten.

Aufwandsentschädigungen

Aufgenommen wurde auch die Werbung von Albrecht Trunk zur Erhöhung der Aufwandsentschädigung der Vorstandsmitglieder, die sich überdurchschnittlich für alle Waldbesitzer einsetzen. L.M.