Besondere Gruppe der Mudauer Fastnacht

Mudau. „Lejt kaaft Spreisele, lalala, es koscht blous an Euro oder mehr!“ hörte man am Fastnachtssonntag das Lied der Spreiselesvokääfer durch die Straßen der Odenwaldmetropole klingen. Vermutlich waren noch nie so viele Spreiselesvokääfer fast jeder Altersklasse ab vier Jahren am Start, wie zwei Jahre nach der Zwangspause. In sechs Gruppen machten sie sich auf den Weg, um das Brauchtum am Leben zu erhalten. Diese Gruppe erinnert an die „ganz arme Deifel“, die das heimlich gesammelte Anbrennholz in früheren Zeiten verkleidet in der Fastnachtszeit anboten, weil sie sich ihrer Armut schämten. Die Mudemer und inzwischen auch viele Zugezogene, die sich für die Geschichte und das Brauchtum der Karnevalsgesellschaft Mudemer Wassersucher interessieren, öffnen den Gruppen gerne die Haustüren zum Kauf der Spreisele, die sich zum Anzünden des Kamins ebenso eignen wie zum Basteln. L.M.

