Bentheimer-Holz übernimmt Sägewerk Schröpfer

Mudau. Bentheimer-Holz übernimmt das Sägewerk Schröpfer in Mudau: Am 24. März wurde rückwirkend zum 1. Januar das baden-württembergische Nadelholzsägewerk Schröpfer GmbH & Co. KG vom niederländischen Unternehmer Christiaan Olde Bolhaar übernommen. Käufer ist die zur COB Holding B.V. gehörende Bentheimer-Holz GmbH. Die COB Holding umfasst neben der Bentheimer-Holz auch weitere Firmen von Christiaan Olde Bolhaar, zum Beispiel die Pure-Ecowood B.V., die Olde Bolhaar Eco Service GmbH und die Olde Bolhaar Eco Service B.V.

Der Sägewerkskauf wurde Mitte Januar zwischen Olde Bolhaar und den geschäftsführenden Gesellschaftern Heidi und Ralf Schröpfer nach mehrmonatigen Verhandlungen vereinbart. Somit sind die langfristige Fortführung und Weiterentwicklung des Sägewerkes Schröpfer gesichert.

Für eine Übergangszeit wird Ralf Schröpfer die Leitung des Sägewerkes weiterhin unterstützen. Zwischen Bentheimer-Holz und dem Sägewerk Schröpfer ergeben sich Synergien insbesondere beim Nadelschnittholzverkauf, da beide Sägewerke auf die Herstellung von Schnittholz für die Kisten-, Verpackungs- und Palettenproduktion ausgerichtet sind. Anders als die Kurzlängen bei Bentheimer-Holz, stellt das Sägewerk Schröpfer auch Kanthölzer und Bretter mit bis zu sechs Metern Länge her.

Der Einschnitt des Sägewerkes Schröpfer lag zuletzt bei rund 90 000 fm/Jahr Kiefer und Fichte im Einschichtbetrieb. Bei Bentheimer-Holz sind es rund 170 000 fm/Jahr Nadelholz. Derzeit kann das Rundholz beim Sägewerk Schröpfer auf drei Anlagen eingeschnitten werden, einer Gatterlinie, einem Schwachholzspanerwerk und einem Starkholzspanerwerk.

Ähnlich wie bei Bentheimer-Holz will Olde Bolhaar mittelfristig die im Sägewerk Schröpfer anfallenden Holznebenprodukte in eigenen oder Partnerbetrieben weiterverarbeiten. „Der Fokus unseres Geschäftsmodells liegt auf der nachhaltigen Verarbeitung von nachwachsenden Rohstoffen. Die Weiterverarbeitung von Holznebenprodukten liefert neue Rohstoffe, die wir unter anderem für die Substratproduktion nutzen können“, erklärt Geschäftsführer Christiaan Olde Bolhaar.

Nachhaltige Rohstoffe

Dies zeigt sich auch in den weiteren zur COB Holding B.V. gehörenden Firmen. Olde Bolhaar Eco Service produziert an verschiedenen Standorten in den Niederlanden und in Deutschland nachhaltige Rohstoffe für die Substratindustrie. Durch das Joint Venture mit der Klasmann-Deilmann GmbH im Jahr 2021 wird die Produktion von Ausgangsstoffen für die Herstellung von Kultursubstraten vorangebracht. Das niederländische Unternehmen Pure-Ecowood B.V. stellt wiederum nachhaltige Bodenbedeckung für Spielplätze, Parks und Grünanlagen her. Der neue Eigentümer wird den Fokus daher vor allem auf die Modernisierung, Optimierung und Erweiterung des Sägewerkes Schröpfer legen, um die Zukunft des Sägewerkes langfristig zu sichern.