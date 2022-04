Bei der Eröffnung gab es viel Lob für den neuen Spielplatz

Schloßau. Dauerregen und anschließend 30 Zentimeter Schnee waren kein Grund, die Einweihung des Schloßauer Spielplatzes abzusagen. Viele brachten sich ein – damit die roten Bänder zur Eröffnung durchgeschnitten werden konnten und der Testlauf der Kinder für die neuen Spielgeräte positiv ausfiel. Neben dieser „Qualitätssicherung“ waren Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Ortsvorsteherin Tanja Schneider, Christoph Müller und die Bauhofmitarbeiter, Heike Kohler-Mackert von der Volksbank Franken sowie zahlreiche weitere örtliche Honoratioren aufmerksame Beobachter. „Zuerst muss ich ein ganz dickes Dankeschön loswerden an alle Spender, Helfer, die Gemeindeverwaltung Mudau mit dem Bauhof und ganz besonders an Sven Scheuermann und Jan Gornik“, so die Ortsvorsteherin. „Dieser Spielplatz ist toll geworden.“ Man sei stolz auf die unglaubliche Spendensumme von über 18 000 Euro, die in diesen Spielplatz wirklich gut angelegt seien. Bürgermeister Dr. Rippberger schloss sich den lobenden Worten an und betrachtete das Projekt im Herzen Schloßaus als beispielhaftes Gemeinschaftsprojekt, dessen Investitionen sich vor allem für die Kinder, aber auch für deren Eltern auszahlen, denn dieser „Superspielplatz“, der hervorragend frequentiert sei, werde auch als Kommunikationstreff gut angenommen. Bild: Liane Merkle

