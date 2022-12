Fußball-WM-Endspiel gegen Chor Euphoria – und in Mudau gewann der Klangkörper mit seiner adventlichen Besinnung in der St. Pankratius-Kirche.

Eines war ganz sicher in Mudsau besser als in Katar: In Mudau gab es nach einer guten Stunde nur Gewinner und mehrere Standing Ovations. Der Chor Euphoria mit seinem Dirigenten Ralf Breunig begeisterte von der ersten Minute an mit seinen

...