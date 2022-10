Autofahrer bei Mudau schwer verletzt

Mudau. Schwere Verletzungen zog sich ein 63-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Mittwoch kurz nach 6 Uhr auf der Landstraße zwischen Scheidental und Mudau zu. Der Opel-Fahrer war nach Angaben der Polizei gerade dabei, einen Traktor zu überholen, als dessen 39-jähriger Fahrer zum Linksabbiegen ansetzte. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch der Opel in den linken Straßengraben abgewiesen wurde. Der Aufprall war so heftig, dass der Opel-Lenker mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

100 000 Euro Schaden

Durch den Unfall entstand vermutlich sowohl an dem Traktor als auch am Auto Totalschaden in einer Gesamthöhe von mehr als 100 000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst waren bei dem Unfall auch die Feuerwehr Mudau sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

