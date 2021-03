Langenelz. Gerade in der jetzigen Pandemie-Zeit hat sich die „Aula“ von Langenelz schon mehr als bewährt. Sie ist groß genug, um unter anderem die Ortschaftsratssitzungen „mit Abstand“ ausrichten zu können – und sogar die Ehrung verdienter Blutspender ist hier noch problemlos machbar, denn: Es war Ortsvorsteher Markus Späth ein Anliegen, diese Auszeichnung des DRK mit der Blutspenderehrennadel in Gold und dazugehöriger Urkunde für zehn freiwillig und unentgeltlich geleistete Blutspenden an Sebastian Galm im würdigen Rahmen der ersten Ortschaftsratssitzung in diesem Jahr und im Beisein der vollzähligen Ortschaftsverwaltung durchzuführen. L.M.