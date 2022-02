Ausrufung der Mudemer Fastnacht unter „3G“

Mudau. „G’sunge, g’schunkelt und gelacht sind die 3G der Mudemer Faschennaacht“ – nach diesem Motto agierten und agieren die Mudemer Wassersucher vorbildlich während dieser Kampagne 2021/22. Die traditionelle Ausrufung der Fastnacht auf der Rathaustreppe zeigte eine nahtlose Fortsetzung der Mudemer Symbiose, indem man eine Outdoor-Veranstaltung unter Einhaltung der Maskenpflicht präsentierte.

Als Ortsscheller läutete Präsident Angelo Walter im Beisein einer übersichtlichen Narrenschar, darunter eine besonders lustige und charmante Gruppe der „Aalde Waiber“, die Vorstellung auf der Mudemer Showbühne ein, rief die Mudemer Fastnacht, als Hajo-Verein 1953 gegründet, aus und stellte Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Corinna I., und Seine Tollität, Prinz Timo I. Huberty, mit seinen Garden und dem Wassersucherrat vor, bevor der Prinz die Moderation übernahm. Protokollgenau stellte er die Traditionsfiguren der Mudemer Fastnacht vor: Herrli und Fräli, Halbe Herrn und ganze Damen, Hexsche un Deiffel, Spreiselevokääfer und natürlich die lustigen Spitzdudden, und ganz besonders die Gallionsfigur Wassersucher Nobby Münch, der im Gründungsjahr das Licht der Welt erblickt hatte.

Pachtzins übergeben

Tapfer spielte die Krachkapelle neben den unvermeidlichen Tuschs natürlich die Hitparade der Mudemer Fastnachtsschlager. Und dann musste es auf einmal wirklich schnell gehen, denn auf einmal frischten Sturmböen auf und Graupelschauer prasselten schlagartig eiskalt auf die Narrenschar herunter, dabei hatte Wassersucher Nobby doch noch gar nicht den Pachtzins an den abgesetzten Bürgermeister übergeben. War auch schwierig, denn der Schultheis war erkrankt, aber sein Stellvertreter nahte. Und so konnte doch der Pachtzins noch übergeben werden, das war schwierig, denn das normale Hinkele war in 3G nicht aufzutreiben. Aber Nobby gab nicht auf und fand das 3G-Gickerle beim Dambach „geschlachtet, gerupft und gegrillt“ – und mit dem war Bürgermeisterstellvertreter Christian Hört zufrieden. Aber dann ging es wirklich schnell, unter Begleitung der Krachkapelle beeilte sich die Narrenschar nach der Aufforderung „Feiert mit uns a Fastnacht a guudi, denn kem Oart is sou schej wie in Mudi“ der Einladung zum „Schmuutzessen“ im Sportheim zu folgen.

