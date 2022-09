Mudau. Recycling ist nicht nur ein Modetrend, sondern verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen der Erde. Und es kann jede Menge Spaß machen – wie beim vom Musikverein „Harmonie“ gestalteten Ferienprogramm. „Aus Alt mach Neu“: Zehn Kinder beteiligten sich daran. Unter Anleitung von Jugendwartin Julia Pittner und Melina Schmitt stellten sie aus „Verpackungs-Abfällen“ die tollsten Perkussionsinstrumente her. Anschließend folgte ein lauter „Crashkurs“ im Ausprobieren der „Selfie-Instrumente“, verbunden mit Übungen in Body-Percussion, das war für die Kids fast noch besser. Denn als krönenden Abschluss lieferte der potentielle Musikernachwuchs seinen ebenfalls begeisterten Eltern ein geniales Rhythmus-Konzert mit allen Elementen, die die Kids an diesem Tag gelernt hatten. Bild: Liane Merkle

