Auf arbeits- und ereignisreiche Kampagne zurückgeblickt

Mudau. Trotz einiger Corona-bedingter Ausfälle von geplanten Veranstaltungen und traditionellen Aktivitäten kann man bei der Karnevalsgesellschaft „Mudemer Wassersucher“ auf eine arbeits- und ereignisreiche Kampagne 2021/22 zurückblicken.

Entsprechend der Größe des Vereins mit 669 Mitgliedern und dem Brauchtumshintergrund gestaltete sich auch die Jahreshauptversammlung durch die umfangreiche Tagesordnung. Vorsitzender Helmut Korger jun. dankte zunächst allen, die mitgeholfen hatten, die Fastnachtsbräuche zu erhalten. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder wurde in den Berichten des Präsidententrios Florian Stuhl, Daniel Schäfer und Angelo Walter sowie im Bericht von Schriftführer Markus Wellm an die Inhalte der „abgespeckten“ Kampagne erinnert. Unter dem Motto nach der 3G-Regel – „G‘sunge, g‘schunkelt un g‘lacht“ – erfolgte die Fastnachtseröffnung wie gewohnt am alten Rathaus, ergänzt durch die Vereidigung des Wassersucherrats und des Jung-Wassersucherrats im Sportheim.

Via Livestream aus dem Rathaus fand die Vorstellung des Prinzenpaares Prinzessin Corinna I. Huberty und Prinz Timo I. Huberty statt, und Bürgermeister Dr. Rippberger musste den Rathausschlüssel abgeben.

Als weitere Aktivitäten wurden genannt: die Ordensabholung im Vereinsraum, die Online-Sitzung aus der Odenwaldhalle, Faschenaachtsdudde, den Schmutzigen Donnerstag auf der Rathaustreppe mit Unterhaltung durch die Trachtenkapelle des Musikvereins, Schmuutzesse, Spreißelesvokaafe, Sauerbratenessen und die Verbrennung der Faschenaacht vor dem alten Rathaus. Zudem unternahm man eine Winterwanderung und fungierte als Ausrichter der Herbstveranstaltung des Narrenrings. Die Grundlage dieser Aktivitäten legte man in einigen Vorstands- und Arbeitssitzungen.

Rolf Link gab einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben und attestierte einen zufriedenstellenden Kassenstand. Da Klaus Dambach und Anna Dambach keine Beanstandungen hatten, erfolgte die Entlastung des Vorstands einstimmig.

Stellvertretend für die Garden berichtete Nico Schell über den Trainingsfleiß in Minigarde, Prinzengarde und der Wassersuchergarde. Christian Münkel ging auf die Aktivitäten im Jungwassersucherrat ein. Als Verantwortlicher für den Rosenmontagsumzug bedauerte Harald Lorenz den Ausfall des Gaudiwurms.

Einstimmig verliefen die Neuwahlen zum Vorstand: Vorsitzender Helmut Korger jun., Stellvertreter Florian Stuhl, Kassenwart Rolf Link, Stellvertreter Gregor Schäfer, Schriftführer Markus Wellm, Stellvertreterin Clarissa Korger, Beirat und dritte Vorsitzende Ulrike Schäfer, Beiräte Norbert Münch, Iris Späth, Patrick Fischer, Ralf Späth, Benjamin Stuhl, Mario Gaibler, Marco Scheiwein, Harald Lorenz, Niklas Lenz und Nico Schell. Zum Präsidentrio ernannt wurden wieder Florian Stuhl, Daniel Schäfer und Angelo Walter, Kassenprüfer wurden Josef Friedel und Arthur Stuhl. Carlo Götz wurde als Ansprechpartner in Sachen Datenschutz benannt.

Helmut Korger jun. gab abschließend bekannt, dass man in Bezug auf den Wagenbau beziehungsweise Unterstellmöglichkeiten für Materialien neue Räumlichkeiten suchen müsse. Die Ehrungsmatinee sei auf den 22. Mai in der Odenwaldhalle terminiert. L.M.