Alois Landeck wird heute 70

Steinbach. Als „echter“ Steinbacher blieb Alois Landeck seiner Heimatgemeinde nicht nur treu, sondern setzte sich auch vielfältig für sie ein. An diesem Mittwoch feiert er seinen 70. Geburtstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geboren wurde Alois Landeck am 27. April 1952 als Sohn des damaligen Ratschreibers in Steinbach, wo er mit vier Geschwistern aufwuchs. Nach der Schule begann er eine Lehre als Dreher bei der Mudauer Firma Klopfer, 1980 legte er die Meisterprüfung ab. Als er 2015 in Rente ging, war er seiner Lehrstelle mit einer kurzen Unterbrechung Jahrzehnte treu gewesen.

Feiert in Steinbach seinen 70. Geburtstag: Alois Landeck. © Liane Merkle

Treue scheint eine seiner herausragenden Eigenschaften zu sein. Bereits im Alter von 18 Jahren trat er Kolpingfamilie und Feuerwehr bei. 24 Jahre lang setzte er sich für seine Heimatgemeinde als Ortschaftsrat und fünf Jahre als Gemeinderat ein. 1993 begeisterte sich Alois Landeck als Sänger im Kirchenchor St. Martin Steinbach, dessen Geschicke er seit 18 Jahre als Vorsitzender leitet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seine Hobbys sind der Garten und der Wald. Aber auch die E-Bike-Touren mit der Truppe der TSV Freizeitradsportler sind seine Leidenschaft geworden, wobei vor allem die Tour „Steeboch-Stertzd-Berlin“ unvergessen bleibt.

An seinem heutigen Ehrentag wird er vor allem von Ehefrau Benita unterstützt. Mit ihr ist er seit 1999 verheiratet. Er freut sich, zur Feier die beiden erwachsenen Söhne aus erster Ehe wiederzusehen, auf die er sehr stolz ist.

Den sicherlich zahlreichen guten Wünschen für das sportliche Geburtstagskind schließen sich die FN gerne an. L.M.